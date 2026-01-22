Ajker Patrika
কুমিল্লা

নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা ও সমন্বয় জোরদারে কুমিল্লায় সেনাপ্রধানের মতবিনিময়

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা ও সমন্বয় জোরদারে কুমিল্লায় সেনাপ্রধানের মতবিনিময়
সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছবি: সংগৃহীত

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার অংশ হিসেবে কুমিল্লা এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে সেনাপ্রধান হেলিকপ্টারে করে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে পৌঁছান। সেখানে তিনি ‘ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার’-এর আওতায় দায়িত্ব পালনরত সেনাসদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

পরিদর্শন শেষে সেনাবাহিনীর প্রধান কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

মতবিনিময় সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব পালনে পেশাদারি, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য এবং নাগরিকবান্ধব আচরণ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

কুমিল্লা এরিয়া পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি), আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ৩৩ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, কুমিল্লা এরিয়া, সেনাসদর ও কুমিল্লা এরিয়ার ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা। এ ছাড়া জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কুমিল্লাসেনাপ্রধানচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনচট্টগ্রামজেলার খবরনির্বাচন কমিশনারওয়াকার-উজ-জামানগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

ডাকসু নির্বাচনে মিছিলে ৫০ জনও পাইনি, ভোট পেয়েছি ১১ হাজার: নুরুল হক

ডাকসু নির্বাচনে মিছিলে ৫০ জনও পাইনি, ভোট পেয়েছি ১১ হাজার: নুরুল হক

সিলেটে বিএনপির জনসভায় শাবিপ্রবির উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার, শিক্ষার্থীদের সমালোচনা

সিলেটে বিএনপির জনসভায় শাবিপ্রবির উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার, শিক্ষার্থীদের সমালোচনা

দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর

দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর