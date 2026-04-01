Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে অটোরিকশায় পিকআপের ধাক্কা, পড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে আবার থেঁতলে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে অটোরিকশায় পিকআপের ধাক্কা, পড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে আবার থেঁতলে হত্যা
রাজধানীর পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার মোড়ে পিকআপ ভ্যানের চাপায় মুসলিম মিয়া (৫৫) নামে ব্যাটারিচালিত রিকশার আরোহী নিহত হয়েছেন। একই রিকশায় তার মেয়ে ও ১৯ মাস বয়সী নাতি ছিল। তবে তারা অক্ষত আছে বলে জানা গেছে।

আজ বুধবার বেলা পৌনে ২টার দিকে তাঁতী বাজার মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে পথচারী ও স্বজনেরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিহতের ভাগনে মো. আল আমিন জানান, মুসলিম মিয়ার বাড়ি ঢাকা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জর রাজেন্দ্রপুরে। কয়েক দিন আগে তার মেয়ের ১৯ মাস বয়সী অসুস্থ হয়ে পুরান ঢাকার নিবেদিতা হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখান থেকে আজ ছাড়পত্র নিয়ে মেয়ে ও নাতিসহ বাসায় ফিরছিলেন তিনি।

আল আমিন আরও জানান, তাদের বহনকারী অটোরিকশাটি তাঁতীবাজার মোড়ে আসলে পেছন থেকে একটি পিকআপ ভ্যান রিকশায় ধাক্কা দেয়। তখন মুসলিম মিয়া রিকশা থেকে নিচে পড়ে গেলে পিকআপ ভ্যানের নিচেই চাপা পড়েন তিনি। পথচারীরা তাকে দ্রুত ন্যাশনাল মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তবে মেয়ে সোনিয়া ও নাতি হাসান অক্ষত রয়েছেন বলে জানান আল আমিন।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কোতোয়ালি থানায় অবহিত করা হয়েছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন