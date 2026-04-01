নেত্রকোনায় সওজের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে আবারও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। আজ বুধবার শহরের উৎরাইল এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে উৎরাইল এলাকায় সড়ক ও জনপদ (সওজ) বিভাগের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে নির্মিত দোকানপাট ও বিভিন্ন স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এসব স্থাপনা সড়কের জায়গা দখল করে ছিল। গত ১৬ মার্চ প্রথম ধাপে অভিযান শুরু হয়।
এ সময় নেত্রকোনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুখময় সরকার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহমুদ আলনূর সালেহীন, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পার্থপ্রতীম মিত্র, দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরোজা আফসানা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে নেত্রকোনা সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহমুদ আলনূর সালেহীন বলেন, ‘উৎরাইল বাজারের উভয় পাশে ৭০-৭১টি অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উচ্ছেদ অভিযান চলমান রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য স্থানেও থাকা অবৈধ স্থাপনাগুলো দ্রুত উচ্ছেদ করে দখলমুক্ত করা হবে।
