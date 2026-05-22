Ajker Patrika
ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ঘুষের অভিযোগ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গতকাল (২১ মে) দৈনিক আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে ‘ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

প্রতিবাদে তিনি বলেছেন, ‘২১ মে আজকের পত্রিকার অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত সংবাদটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয় এবং সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।’

তিনি আরও বলেন, ‘একটি নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এমতাবস্থায় জনমনে বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে প্রতিবাদলিপিটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।’

প্রতিবেদকের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করে ১২ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেনের যে অভিযোগ উঠেছে সে বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগটি গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম। অধ্যাপক আব্দুল সালাম সেটি নিশ্চিতও করেছেন। এর ভিত্তিতেই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো মন্তব্য নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
