> সারা দেশ

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখে লংমার্চ আটকে দিল পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয়করণ, প্রাক-প্রাথমিক পদ সৃষ্টিসহ পাঁচ দফা দাবি আদায়ে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ‘লং মার্চ টু যমুনা’ আটকে দিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে শিক্ষকেরা প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার দিকে পদযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কদম ফোয়ারার মোড়ে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশ ও শিক্ষকেরা মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন।

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য জোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক শামসুল আলম দুপুর ৩টায় বলেন, ‘আমরা ২টার দিকে যমুনার উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করলে পুলিশ আমাদের কদম ফোয়ারার সামনে আটকে দিয়েছে। আমরা এখানেই অবস্থান ধরে রেখেছি।’

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এখানেই জোহরের নামাজ আদায় করেছি। আপাতত এখানেই অবস্থান করব। সরকারের প্রতি আহ্বান, বছরের শুরুতে দেওয়া জাতীয়করণের আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়ন করুন এবং আমাদের পাঁচ দফা দাবি মেনে নিন।’

সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণসহ ৫ দাবিতে গত ১৩ অক্টোবর থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকেরা।

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো-

  • চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারির জাতীয়করণের ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
  • এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরিত ১ হাজার ৮৯টি প্রতিষ্ঠানের ফাইল দ্রুত অনুমোদন দিতে হবে।
  • অনুদানবিহীন স্বীকৃত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর এমপিও আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।
  • প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রাক-প্রাথমিক পদ সৃষ্টি করতে হবে।
  • ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জন্য আলাদা অধিদপ্তর স্থাপন করতে হবে।

বিষয়:

প্রেসক্লাবআটকশিক্ষকপুলিশঢাকা বিভাগজেলার খবর
শ্রীপুরে সুতা কারখানা ভাঙচুর: ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রীপুরে কারখানা ভাঙচুর। ফাইল ছবি
বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রীপুরে কারখানা ভাঙচুর। ফাইল ছবি

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে সুতা কারখানা ভাঙচুরের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি ও আসবাবপত্র লুটপাটের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

গত শুক্রবার রাতে শ্রীপুর থানায় এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আবুল কালাম আজাদ মামলাটি করেছেন। তিনি জানান, গত ২৩ অক্টোবর বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা আন্দোলন শুরু করেন। একপর্যায়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে কারখানার গুরুত্বপূর্ণ মেশিন ভাঙচুর শুরু করেন। একেকটি মেশিনের দাম দেড় কোটি টাকা।

বেশ কিছু মেশিনের মনিটর ভাঙচুর করা হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে কারখানার শতাধিক ল্যাপটপ। লুটপাট করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন। প্রতিটি ফ্লোরের দরজা-জানালা ভাঙচুর করা হয়েছে।

আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ২৪ অক্টোবর পরিশোধ করার পরও পরপর তিন দিন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। কারখানায় যে পরিমাণ ভাঙচুর চালিয়েছে, এর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ মামলায় উল্লেখ করেছে, শ্রমিকেরা ভাঙচুর করে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিককে আসামি করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ অক্টোবর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন নগরহাওলা গ্রামের জৈনা বাজার এলাকার এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা কারখানায় ভাঙচুর চালান।

পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। ২৭ অক্টোবর কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। পরে কারখানা খোলার দাবিতে পরপর তিন দিন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)মামলাভাঙচুরকারখানাজেলার খবর
৫ ঘণ্টার বর্ষণে আধা পাকা ধানগাছ হেলে পড়েছে, দুশ্চিন্তায় কৃষক

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
হেলে পড়েছে আধা পাকা ও পাকা ধানের গাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হেলে পড়েছে আধা পাকা ও পাকা ধানের গাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে টানা পাঁচ ঘণ্টার ভারী বর্ষণে ধানখেতে পানি জমে গেছে। হেলে পড়েছে আধা পাকা ও পাকা ধানের গাছ। কৃষকদের আশঙ্কা, পানিতে ডুবে থাকায় এই ধান আর সোজা হয়ে দাঁড়াবে না, ফলে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রায় ৬০ হেক্টর জমির ধান ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা ভারী বর্ষণ হয়। দীর্ঘ বৃষ্টিপাতে বোনা আমন ও রোপা আমনের খেত পানিতে ডুবে যায়। কিছু জায়গায় ধানের গাছ পুরোপুরি মাটিতে লেগে শুয়ে আছে, ফলে মাঠে প্রবেশ করাও কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

আজ রোববার দুপুরে রশুনিয়া ইউনিয়নের হিরণের খিলগাঁও, ইছাপুরা, বয়রাগাদী, মালখানগর ও মধ্যপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা যায়, খেতে হাঁটু পর্যন্ত পানি, ধানগাছের শীষ পর্যন্ত পানি উঠে গেছে। বেশির ভাগ ধানগাছ হেলে পড়ায় চাষিরা পড়েছেন দুশ্চিন্তায়।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৩ হাজার ১৫৬ হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ হেক্টর জমির ধান পানিতে নিমজ্জিত হয়ে হেলে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে পাকা, আধা পাকা ও কাঁচা ধান রয়েছে।

ইছাপুরা ইউনিয়নের কৃষক মো. হাবিব বলেন, ‘আর কয়েক দিন পরই ধান কাটার পরিকল্পনা ছিল। হঠাৎ এত বৃষ্টি হবে বুঝিনি। পানি উঠে যাওয়ায় ধান শুয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে, অনেক ধানই ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারব না।’

হিরণের খিলগাঁও গ্রামের কৃষক সালাম শেখ বলেন, পানি না নামলে ধান কাটতে সমস্যা হবে। শ্রমিকের ভাড়াও এখন ৩০-৪০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এতে কাটার খরচও অনেক বেশি পড়বে।

মধ্যপাড়া ইউনিয়নের কৃষক ইদ্রিস আলী বলেন, ‘আমার জমিতে আধা পাকা ধান। পানিতে পড়ে যাওয়ায় গাছগুলো আর ওঠার মতো নেই। দানা পুরোপুরি হয়নি, এগুলো বাঁচানো সম্ভব নয়, এবার বড় লোকসান হবে।’

বয়রাগাদী ইউনিয়নের কৃষক আব্দুল সাত্তার বলেন, ‘আমি ১৯০ শতাংশ জমিতে ধান বুনেছি, সবই এখন পানিতে। আধা পাকা ধান রক্ষা করা খুব কঠিন হবে। পানি কমলেও গাছ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আবু সাঈদ শুভ্র বলেন, টানা বৃষ্টিতে কিছু জমিতে পানি জমেছে, ধানগাছও নিমজ্জিত হয়েছে। যেসব জমির ধান পরিপক্ব হয়েছে, সেগুলো দ্রুত কেটে ফেললে ক্ষতি হবে না। তবে কাঁচা ধানের কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, গাছ শুয়ে থাকলে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি থাকে। তাই কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জসিরাজদিখান
শিহাবের মৃত্যুতে এলাকায় শোক, আসামিরা কেউ ধরা পড়েনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
নিহত কিশোর শিহাব আলী। ছবি: সংগৃহীত
নিহত কিশোর শিহাব আলী। ছবি: সংগৃহীত

শিহাব আলীর বয়স সবে ১৭। হাজারো কল্পনা, প্রেম, বন্ধুত্ব, হাসি-আনন্দে ভরে ছিল তার দিনগুলো। কিশোর শিহাব ভালোবেসেছিল এক কিশোরীকে। মনের টানেই গত ২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো দেখা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ডের দৃষ্টি বিনিময়, কিছু কথা—এই ক্ষণিক মুহূর্তটাই ছিল কিশোরটির জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

কিন্তু সেই মুহূর্তের পরই ওলটপালট হয়ে যায় সবকিছু। প্রেমিকার প্রতিবেশীরা লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিশোর শিহাবের ওপর। বেধড়ক পিটুনিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। খবর পেয়ে স্বজনেরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আইসিইউতে টানা ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে শনিবার নিভে যায় কিশোর শিহাবের জীবন প্রদীপ। আজ রোববার বাদ আসর শত স্বজনের কান্নায় জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বসন্তপুর গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় তার।

শিহাব রাজশাহীর বসন্তপুর গ্রামের ক্ষুদ্র মুদি ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান রিপনের ছেলে। দুই বোনের মধ্যে একমাত্র ভাই ছিল সে। চলতি বছর এসএসসি পাস করেছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার দোকানেও কাজ করত। তার এমন মৃত্যুতে পুরো এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মা শারমিন বেগম, বাবা রিপন ও দুই বোন এখন বাকরুদ্ধ। বারবার মায়ের আর্তনাদ ‘তুই একবার আব্বা বলে ডাকলি না রে বাপ, তুই চলে গেলি’। চারপাশের বাতাস ভারী করে তুলছে।

আজ দুপুরে হাসপাতাল থেকে শিহাবের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে চারপাশে কান্নার রোল পড়ে যায়। বাবা রিপন ছেলের মুখে হাত রেখে বারবার বলছিলেন, ‘তুই একবার চোখ খুলে তাকাস বাপ, একবার।’ এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যে কেঁদেছে গোটা গ্রাম। ছেলের মৃত্যুর পর বাবা রিপন এখন ন্যায়বিচার চান। তিনি বলেন, ‘আমার ছেলেকে যারা মেরেছে, তাদের নাম জানিয়ে মামলা করেছি। কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয় না। তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।’

শিহাবের ওপর হামলার পর গত ২৪ অক্টোবর রাতে রিপন বান্দুড়িয়া এলাকার রতন আলী, কানন, সুজন আলী, ইয়ার উদ্দীন, শরীফ, রাব্বি, হালিম, কলিমসহ ৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাত আসামি করে গোদাগাড়ী থানায় মামলা করেন। কিন্তু মামলা হওয়ার ৯ দিন পেরিয়ে গেলেও কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। শিহাবের মৃত্যুর পর ওই মামলাটিই হত্যা মামলায় রূপান্তর হয়েছে।

নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, আসামিদের অবস্থান জানানো হলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহবুবুর রহমান গুরুত্ব দেননি। তাঁদের ভাষায়, ‘আসামিরা দিনের পর দিন এলাকায় ঘুরেছে, চা খেয়েছে, রাতেও বাড়িতে থেকেছে। অথচ পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়েছে।’ শিহাবের খালাতো ভাই মাসুদ রানা বলেন, ‘কম বয়সের ছেলেটাকে নির্মমভাবে মারা হলো। অথচ পুলিশ বলছে—“ধরব ধরব।” আমরা এখন শুধু চাই, ওর হত্যাকারীরা যেন শাস্তি পায়।’

জানতে চাইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আসামিরা পলাতক। বাংলাদেশের যেখানেই তারা লুকাক না কেন, শিগগিরই তাদের ধরা হবে।’ জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল আলিম বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনো গাফিলতি পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

মৃত্যুপ্রেমরাজশাহী বিভাগ
ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে থাকা বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
অব্যাহতি পাওয়া উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া রিপন। ছবি: আজকের পত্রিকা
অব্যাহতি পাওয়া উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া রিপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

এনজিও কর্মীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে থাকা লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া রিপনকে (৪২) দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার লালমনিরহাট জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদীন স্বপন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে গত ২৯ অক্টোবর বিকেলে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ড. আব্দুল মজিদ বিএনপি নেতাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া রিপন উপজেলার পশ্চিম ভেলাবাড়ি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। তিনি ভেলাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

মামলার বাদী ওই এনজিও কর্মী এজাহারে উল্লেখ করেন, ব্র্যাক অফিস ভেলাবাড়ি শাখায় ক্রেডিট অফিসার (প্রগতি) হিসেবে কর্মরত এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানীয় নাসির উদ্দিন জয় নামের এক ব্যক্তির। পরে ওই এনজিও কর্মী বিয়ের দাবিতে প্রেমিক জয়ের বাড়িতে অনশন করেন। এর বিচার পাইতে গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি বিএনপি নেতা গোলাম কিবরিয়া রিপনের সঙ্গে দেখা করেন। রিপন তাঁকে বিচারের আশ্বাস দিয়ে সহযোগী চাঁন মিয়ার বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন। ওই রাতে চাঁন মিয়ার বাড়িতে অবস্থানকালে রিপন রাতে ওই বাড়িতে গিয়ে এনজিও কর্মীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরদিন রাতে আশ্রয়দাতা চাঁন মিয়াও ওই নারী এনজিও কর্মীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।

এ ঘটনায় গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে ভুক্তভোগী ওই নারী বাদী হয়ে আদিতমারী থানায় মামলা করেন। এ মামলায় আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে ছয় সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। গত বুধবার লালমনিরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিনের আবেদন জানালে আদালত তা নামঞ্জুর করে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এ ঘটনায় গোলাম কিবরিয়া রিপনকে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দিয়ে পত্র জারি করেন জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদীন স্বপন। একই চিঠিতে ওই কমিটির সহসভাপতি আব্দুল মালেক সরকারকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও বিদ্যালয়ের পদে তিনি বহাল রয়েছেন। এ বিষয়ে কথা হলে বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিধান কান্তি হালদার বলেন, এখন পর্যন্ত বরখাস্ত করা হয়নি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধান শিক্ষককে রেজল্যুশন লিখে আনতে বলা হয়েছে। রেজল্যুশন করে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।

বিষয়:

লালমনিরহাটবিএনপিধর্ষণআদিতমারীজেলার খবররংপুর বিভাগএনজিও
