Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চার বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
উদ্ধার করা গ্রেনেডসদৃশ বস্তু। ছবি: র‍্যাব
উদ্ধার করা গ্রেনেডসদৃশ বস্তু। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চারটি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১০)। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) র‍্যাব-১০ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-১০-এর একটি দল গতকাল রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা সোয়া ৩টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার বিবির বাগিচা এলাকার ফ্যান্টাসি টাওয়ারে অভিযান চালায়। এ সময় গ্রেপ্তার ফয়সাল খানের (৩০) ফ্ল্যাটের শোয়ারঘর থেকে থেকে চারটি গ্রেনেডসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ইঞ্চি, ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং ওজন আনুমানিক ৩১০ গ্রাম।

গ্রেপ্তার ফয়সাল খান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা, আতঙ্ক সৃষ্টি ও জানমালের ক্ষতি করার উদ্দেশে তিনি এসব বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

বিষয়:

গ্রেনেডঢাকা জেলারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগযাত্রাবাড়ীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

সম্পর্কিত

নাটোরে নিজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নাটোরে নিজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বাজারের ব্যাগে মিলল বিদেশি পিস্তল-গুলি, যুবক গ্রেপ্তার

বাজারের ব্যাগে মিলল বিদেশি পিস্তল-গুলি, যুবক গ্রেপ্তার

হাসপাতাল পরিচালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা, অপসারণ ও গ্রেপ্তার দাবি

হাসপাতাল পরিচালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা, অপসারণ ও গ্রেপ্তার দাবি

চবি, বাকৃবি, রাবির ঘটনায় ইবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ

চবি, বাকৃবি, রাবির ঘটনায় ইবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ