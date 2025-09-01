যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চার বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চারটি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০)। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) র্যাব-১০ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০-এর একটি দল গতকাল রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা সোয়া ৩টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার বিবির বাগিচা এলাকার ফ্যান্টাসি টাওয়ারে অভিযান চালায়। এ সময় গ্রেপ্তার ফয়সাল খানের (৩০) ফ্ল্যাটের শোয়ারঘর থেকে থেকে চারটি গ্রেনেডসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ইঞ্চি, ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং ওজন আনুমানিক ৩১০ গ্রাম।
গ্রেপ্তার ফয়সাল খান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা, আতঙ্ক সৃষ্টি ও জানমালের ক্ষতি করার উদ্দেশে তিনি এসব বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।
পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চারটি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০)। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) র্যাব-১০ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০-এর একটি দল গতকাল রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা সোয়া ৩টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার বিবির বাগিচা এলাকার ফ্যান্টাসি টাওয়ারে অভিযান চালায়। এ সময় গ্রেপ্তার ফয়সাল খানের (৩০) ফ্ল্যাটের শোয়ারঘর থেকে থেকে চারটি গ্রেনেডসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ইঞ্চি, ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং ওজন আনুমানিক ৩১০ গ্রাম।
গ্রেপ্তার ফয়সাল খান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা, আতঙ্ক সৃষ্টি ও জানমালের ক্ষতি করার উদ্দেশে তিনি এসব বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।
পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
নাটোরে একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক এ এইচ এম আমিরুল ইসলামের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটায় জনসেবা হাসপাতালের বিশ্রামকক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, আটটি গুলিসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বাঘা পৌরসভার চকাছাতারি গ্রামের রাকিব খানের বাড়ির সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১১ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হেলিশ রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ আদালতে গতকাল রোববার মামলাটি করেন হাসপাতালে প্যাথলজি বিভাগে আউটসোর্সিংয়ে কর্মরত এক নারী কর্মচারী। আদালতের বিচারক জেলা২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদলের ওপর হামলা ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।৩১ মিনিট আগে