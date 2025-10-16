Ajker Patrika
ঢামেকের পাশ থেকে তিন লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৩৪, ৪০ ও ৬০ বছর।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লাশ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।

শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিঠু ফকির জানান, ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনের দেয়াল ঘেঁষে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল এক ব্যক্তি। আর জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিল আরও দুজন। হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

মো. মিঠু ফকির আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে। তবুও তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে লাশ আঞ্জুমান মুফিদুলে হস্তান্তর করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

ঢামেকের পাশ থেকে তিন লাশ উদ্ধার

সিলেট রেলস্টেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

সৈয়দপুরে ১০ শিক্ষকের কলেজে এক পরীক্ষার্থী, তবুও ফেল

মিরপুরের আগুন নেভাতে আরও সময় লাগবে, বের হচ্ছে বিষাক্ত পানি ও গ্যাস: ফায়ার সার্ভিস

