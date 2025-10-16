ঢামেকের পাশ থেকে তিন লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৩৪, ৪০ ও ৬০ বছর।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লাশ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।
শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিঠু ফকির জানান, ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনের দেয়াল ঘেঁষে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল এক ব্যক্তি। আর জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিল আরও দুজন। হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
মো. মিঠু ফকির আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে। তবুও তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে লাশ আঞ্জুমান মুফিদুলে হস্তান্তর করা হবে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৩৪, ৪০ ও ৬০ বছর।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লাশ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।
শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিঠু ফকির জানান, ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনের দেয়াল ঘেঁষে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল এক ব্যক্তি। আর জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিল আরও দুজন। হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
মো. মিঠু ফকির আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে। তবুও তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে লাশ আঞ্জুমান মুফিদুলে হস্তান্তর করা হবে।
সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের ঘোষণার দুদিন পরই সিলেট রেলওয়ে স্টেশন এলাকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে এই অভিযান শুরু হয়। অভিযানে রেলস্টেশনের সামনে বেশ কয়েকটি অবৈধ স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী২ ঘণ্টা আগে
কলেজটিতে বর্তমানে ১০ জন শিক্ষক ও দুজন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। কলেজটির পরিচিতি থাকলেও শিক্ষার্থী সংখ্যা মাত্র একজন। চলতি বছর এই একজন শিক্ষার্থী শুধু এক বিষয়ে (তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি) এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদামের আগুন নেভাতে আরও সময় লাগবে। ভেতর থেকে এখন মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক পানি ও বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসছে। ফলে এই মুহূর্তে ওই এলাকা বিপজ্জনক।২ ঘণ্টা আগে
ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই এলাকায় তিন বাংলাদেশিকে কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায়। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।২ ঘণ্টা আগে