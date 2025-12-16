Ajker Patrika

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২৮
হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ কবিরকে আদালতে আনা হয়। ছবি: সংগৃহীত
হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ কবিরকে আদালতে আনা হয়। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার প্রধান আসামি ফয়সালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবিরকে আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে আদালতে তোলা হয়। এ সময় রিমান্ড শুনানিতে কবির আদালতকে বলেন, তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন না। তিনি কেবল ফয়সালের সঙ্গে বাংলামোটর ও ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গিয়েছিলেন।

বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসিবুজ্জামানের আদালতে কবিরকে হাজির করা হয়। বিকেলে কবিরকে আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত সাত দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাইউম হোসেন নয়ন বলেন, এই আসামি হাদি হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এই কবিরই ফয়সাল করিম মাসুদকে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন। তাঁর সঙ্গে পাশের দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ জড়িত কি না, তা দেখতে হবে। অস্ত্র কেনাবেচা সম্পর্কে এই আসামি জানেন। এ ছাড়া তিনি রাজধানীর আদাবর থানার স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক। তাঁকে রিমান্ডে নিলে সব তথ্য বের হয়ে যাবে।

হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক ৩ দিনের রিমান্ডেহাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক ৩ দিনের রিমান্ডে

এ সময় কবিরের কোনো আইনজীবী ছিলেন না। আদালতের অনুমতি নিয়ে কবির বলেন, ‘আমি পাঠাও চালাতাম। ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে ফয়সালের সঙ্গে বাংলামোটরসহ ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই।’

ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি কার—জানতে চান আদালত। উত্তরে কবির বলেন, ‘মোটরসাইকেলটি আগে আমার বন্ধু মাইনুল ইসলাম শুভ কিনেছিল আমার আইডি কার্ড দিয়ে। মালিকানা ওর, কিন্তু আমার আইডি কার্ড দিয়ে কিনেছিল।’ আদালত প্রশ্ন করেন, ‘আপনার নামে?’ কবির বলেন, ‘না।’

হাদিকে হত্যাচেষ্টা: মূল অভিযুক্ত ফয়সালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেপ্তারহাদিকে হত্যাচেষ্টা: মূল অভিযুক্ত ফয়সালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেপ্তার

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে।

ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। মাথায় গুলিবিদ্ধ হাদির অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে গতকাল সোমবার উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় গত রোববার রাতে ফয়সালকে আসামি করে পল্টন থানায় মামলা করেন ইনকিলাব মঞ্চের যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। এ মামলায় ফয়সালের স্ত্রী সাহেদা পারভীন সামিয়া, শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ সিপু ও বান্ধবী মারিয়া আক্তার লিমাকে গ্রেপ্তারের পর গতকাল রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। আগের দিন মোটরসাইকেলের মালিক আব্দুল হান্নানকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তারঢাকাআদালতশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে কুমিল্লায় আটক

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

‘নিরাপত্তার’ কারণে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীর

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

সম্পর্কিত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় ফারুক (১৮) নামের এক তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে কাজলা নয়ানগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাসিন্দা। তার বাবার নাম মো. আলম। তিনি বর্তমানে যাত্রাবাড়ীর নয়ানগর এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি পেশায় টাইলসের মিস্ত্রি ছিলেন।

ফারুককে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. সজিবসহ কয়েকজন জানান, তাঁরা সবাই একই এলাকায় থাকেন। ঘটনার সময় তাঁরা দেখতে পান, একদল কিশোর ফারুককে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবে হামলাকারীদের কাউকে তাঁরা চিনতে পারেননি বলে জানিয়েছেন সজিব। কী কারণে এই হামলা হয়েছে, সে বিষয়েও তাঁরা কিছু জানাতে পারেননি।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, নিহতের বুকের ডান পাশে ও কোমরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগযাত্রাবাড়ীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে কুমিল্লায় আটক

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

‘নিরাপত্তার’ কারণে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীর

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

সম্পর্কিত

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিজয় শোভাযাত্রায় জামায়াতের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদী। ছবি: আজকের পত্রিকা
পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিজয় শোভাযাত্রায় জামায়াতের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিজয় দিবস উপলক্ষে পিরোজপুর-২ আসনের নেছারাবাদে বিজয় শোভাযাত্রা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এটি জামায়াতের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদীর নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমন।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা জামায়াতের কার্যালয় থেকে বিজয় শোভাযাত্রাটি বের করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর-২ (কাউখালী, নেছারাবাদ ও ভান্ডারিয়া) আসনে জামায়াতের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদী। শোভাযাত্রাটি স্বরূপকাঠি পৌর শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ ঘটনায় বিকেলে নেছারাবাদ উপজেলা সদরের দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির প্রার্থী সোহেল মঞ্জুর সুমন। তিনি অভিযোগ করেন, পিরোজপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএনপি মহান বিজয় দিবসে কোনো বিজয় র‍্যালি না করলেও একই নির্দেশ অমান্য করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বিজয় র‍্যালি করেছেন, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন।

সোহেল মঞ্জুর সুমন বলেন, ‘আমরা বিজয় দিবসে র‍্যালি করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও জেলা প্রশাসক আমাদের তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। বিষয়টি জামায়াতের প্রার্থীকেও অবগত করা হয়েছিল বলে জানানো হয়। আমরা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে র‍্যালি করিনি। অথচ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শামীম বিন সাঈদী দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নেছারাবাদে বিশাল বিজয় র‍্যালি করেছেন।’

জামায়াতের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদীর শোভাযাত্রাকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে বিএনপি প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমনের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াতের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদীর শোভাযাত্রাকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করে বিএনপি প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমনের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি প্রার্থী আরও বলেন, এ ঘটনার দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে জামায়াত প্রার্থী নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করতেই থাকবেন। এতে নির্বাচনে সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট হবে। এ কারণে জামায়াত প্রার্থীকে দ্রুত লিখিত শোকজ নোটিশ দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি প্রার্থী।

নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল বেরুনী সৈকত বলেন, ‘জেলা প্রশাসক আমাদের র‍্যালি করতে নিষেধ করেছিলেন, তাই আমরা করিনি। অথচ একই দিনে জামায়াত র‍্যালি করেছে। এটি স্পষ্ট নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন। দ্রুত নোটিশ না দিলে তারা ভবিষ্যতেও এমন কর্মকাণ্ড করবে।’

অভিযোগের বিষয়ে নেছারাবাদ উপজেলা জামায়াতের সম্পাদক মো. আব্দুর রশিদ বলেন, ‘আমরা কোনো মিছিল করিনি, শুধু বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় র‍্যালি করেছি। সারা দেশেই আমাদের কর্মসূচি ছিল। এ বিষয়ে আমাদের ওপর কোনো পূর্বনিষেধাজ্ঞা ছিল না।’

নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অমিত দত্ত বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী বিজয় র‍্যালির জন্য আমার কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়নি। জেলা প্রশাসক রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেও অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই।’

এ বিষয়ে পিরোজপুর জেলা প্রশাসক মো. আবু সাঈদ বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য স্থানীয় ইউএনওর সঙ্গে কথা বলুন। তিনিই বিষয়টি ভালো বলতে পারবেন।’

বিষয়:

পিরোজপুরবিএনপিঅভিযোগবরিশাল বিভাগনির্বাচনবিজয় দিবসজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে কুমিল্লায় আটক

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

‘নিরাপত্তার’ কারণে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীর

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

সম্পর্কিত

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে বিকল্পধারা বাংলাদেশের শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে বিকল্পধারা বাংলাদেশের শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে বিকল্পধারা বাংলাদেশের শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিলেন। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে শ্রীনগর উপজেলার বাইপাস সড়কের বিএনপির কার্যালয়ে এ যোগদান অনুষ্ঠান হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা বিকল্প যুবধারার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, বিকল্প যুবধারার কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম লিটন, উপজেলা বিকল্প যুবধারার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক চঞ্চল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদ দেওয়ান, উপজেলার পাটাভোগ ইউনিয়ন যুবধারার সভাপতি বুলেট আহমেদ ও শ্রীনগর ইউনিয়ন যুবধারার সভাপতি রাজু আহমেদের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীদের বরণ করে নেন মুন্সিগঞ্জ-১ (শ্রীনগর-সিরাজদিখান) আসনের বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহ।

শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহীদুল ইসলাম মৃধার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এম হাফিজুল ইসলাম খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম হায়দার আলী, শ্রীনগর বিএনপির সহসভাপতি আশরাফ হোসেন মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মোড়ল প্রমুখ।

বিএনপিতে যোগদান প্রসঙ্গে শ্রীনগর বিকল্প যুবধারার আহ্বায়ক মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিএনপি থেকে বের হয়ে বিকল্পধারা দল গঠন করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে প্রত্যাশিত কার্যক্রম চালাতে পারিনি। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনেও আমাদের কোনো প্রার্থী না থাকায় রাজনৈতিকভাবে আমরা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছি। তা ছাড়া বিএনপির আদর্শ ও চেতনা আমাদের মনে সব সময়ই ধারণ করা ছিল। তাই আমরা মনে করেছি, নিজেদের মূল রাজনৈতিক ঘরেই ফিরে আসা দরকার। দলীয় ঐক্য, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের স্বার্থেই আমরা বিকল্প যুবধরা ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান করেছি।’

মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহ বলেন, ‘এ আসনকে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সংসদীয় আসন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। আজ যুবধারা থেকে যে নেতা-কর্মীরা বিএনপিতে যোগদান করেছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে কুমিল্লায় আটক

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

‘নিরাপত্তার’ কারণে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীর

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

সম্পর্কিত

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

রসুনের খেতে মুরগি যাওয়ায় মারামারি, বল্লমের আঘাতে যুবক খুন

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় রসুনের খেতে মুরগি যাওয়াকে কেন্দ্র করে মারামারি ও বল্লমের আঘাতে হাফিজুল ইসলাম (৪০) নামে এক যুবক মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে জিয়ারখী ইউনিয়নের মটপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হাফিজুল ইসলাম একই এলাকায় নুর ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, দুপুরে নিহতের চাচাতো ভাই মহিরের রসুনের খেতে মুরগি যাওয়াকে কেন্দ্র করে হাফিজুল ও মহিরের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মহির বল্লম দিয়ে পেছন থেকে হাফিজুলের পিঠে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত যুবকের পিঠে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর আজকের পত্রিকাকে বলেন, পারিবারিক কলহের কারণেই এমন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। দাফন শেষ হলে নিহতের পরিবার মামলা করবেন জানিয়েছেন।

বিষয়:

নিহতখুলনা বিভাগকুষ্টিয়া সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে কুমিল্লায় আটক

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

‘নিরাপত্তার’ কারণে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীর

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

পটিয়ায় আওয়ামী লীগের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ক্ষুব্ধ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীরা

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

বন্ডাই বিচ ট্র্যাজেডি: ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ফিলিপাইনে গিয়েছিল হামলাকারী বাবা-ছেলে

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

ধানমন্ডি ৩২-এ ভাসানী, সিরাজ সিকদার, হাদির ছবি টানালেন জুলাই যোদ্ধারা

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

আজকের রাশিফল: বাবা-মা আজ আবদার রাখবেন, সিঙ্গেলরা দ্রুত প্রোফাইল পিক বদলান

সম্পর্কিত

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

ফয়সালের সঙ্গে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে গেছি, এতটুকুই—আদালতে কবির

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী

মুন্সিগঞ্জে বিএনপিতে যোগ দিলেন বিকল্পধারার শতাধিক নেতা-কর্মী