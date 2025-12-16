‘নিরাপত্তার’ কারণে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের বিএনপি প্রার্থীর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদুজ্জামান মাসুদ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ হিসেবে পারিবারিক সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন মাসুদ।
মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘পারিবারিক এবং নিরাপত্তাসহ একাধিক কারণে এই নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছি। সব কথা হয়তো এখানে বলা যাবে না। কিন্তু, আমি বাধ্য হয়েছি। আমি আমার নেতা-কর্মী ও আমার শহর বন্দরের বাসিন্দাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই আসনে যিনিই নির্বাচন করবেন, তাঁর পক্ষে আমার সমর্থন থাকবে।’
এ সময় সংবাদকর্মীরা কারণ বলার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও তিনি কৌশলী উত্তর দেন। তিনি বলেন, ‘আমি জানি, আমার এই সিদ্ধান্তে নেতা-কর্মীরা সবাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আমার সিকিউরিটি কনসার্ন হচ্ছে আমার পরিবার। আমার পরিবারের সঙ্গে এই জায়গায় নেগোসিয়েশন করতে পারছি না। তবে বিষয়টা এমন না যে সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না—সেই কারণে সরে যাচ্ছি। এখানে ব্যক্তিগত বিষয় আছে, যা বলতে পারছি না। বা দল থেকে এই আসনে অন্য কাউকে মনোনয়ন দিয়ে দিচ্ছে, এমনও না। আমি ব্যক্তিগতভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
এক সময় যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন মাসুদুজ্জামান মাসুদ। নগরীর একটি ওয়ার্ড কমিটির সভাপতিও ছিলেন। পরে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন, ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বও দেন। তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পরেও স্বাধীনতাযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।
আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরের বিজয় চত্বরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এবি পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও আমাদের একের পর এক লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন আমরা আজও পাইনি।’
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ আরও বলেন, ‘শহীদ জিয়াউর রহমান যে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন, সেটিও বাস্তবায়িত হয়নি বলেই আজ আমাদের আবার লড়াই করতে হচ্ছে। সেই কারণেই বেগম খালেদা জিয়াকে জেল-জুলুম সহ্য করতে হয়েছে, ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছে এবং তারেক রহমানকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হচ্ছে।’
নির্বাচনের আগে অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে উল্লেখ করে ফুয়াদ বলেন, ‘বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সিরিয়াস উদ্যোগ আমরা দেখছি না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত হতাশাজনক।’
ফুয়াদ বলেন, আগামী নির্বাচনে ফ্যাসিবাদী শক্তি নির্বাচনকে ভন্ডুল করার ষড়যন্ত্র করছে। শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনা প্রমাণ করে যে তারেক রহমানসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখনো হুমকির মুখে রয়েছেন।
এবি পার্টির নেতা আরও বলেন, ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যথায় দেশের পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠবে।
দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত টুটুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন, মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আব্দুল হালিম খোকন, মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক সেলিম খান, মহানগর দক্ষিণের সদস্যসচিব বারকাজ নাসির আহমদ প্রমুখ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকায় আততায়ীর গুলিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির আরেকটি অপারেশন প্রয়োজন হলেও শারীরিক পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। ওসমান হাদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে এতথ্য জানিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সিঙ্গাপুরে নেওয়ার পর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এরপর হাদির অবস্থার কিছুটা অবনতি হলেও এখন স্থিতিশীল রয়েছে।
ইনকিলাব মঞ্চ আরো জানায়, শরিফ ওসমান হাদির ‘আরেকটি অপারেশনের প্রয়োজন তবে সেটি করার মতো শারীরিক পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি।
ওসমান হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গতকাল সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত ১২ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটার দিকে পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করেন মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তরা।
প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়; পরে সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গতকাল নেওয়া হয় সিঙ্গাপুরে।
এই ঘটনায় ১৪ ডিসেম্বর রাতে পল্টন থানায় করা মামলার তদন্ত করছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ডিবির মতিঝিল বিভাগ।
ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম গতকাল বলেন, এখন পর্যন্ত এই মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ‘আমার ভাবনায় বাংলাদেশ: জাতীয় রিল মেকিং প্রতিযোগিতা’ শুরু হয়েছে। আজ থেকে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।
আজ দুপুরে রাজধানীর গুলশান-২-এর চেয়ারপারসনের অফিসসংলগ্ন বিএনপির নতুন অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন। মোট ১১টি প্রতিযোগিতার বিষয় রেখে এ কর্মসূচি আয়োজন করেছে বিএনপি।
সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন বলেন, দেশের স্বার্থে, দেশের সার্বভৌমত্বে এবং জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন নিশ্চিত করা আগামীতে বিএনপির রাজনীতির একটি মৌলিক প্রতিপালক। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বিএনপি একটি জাতীয় রিল মেকিং প্রতিযোগিতা শুরু করছে। বিএনপির আয়োজনে জাতীয় রিল মেকিং প্রতিযোগিতা আজ থেকে শুরু হলো, যা চলবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘আমার ভাবনায় বাংলাদেশ’।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই উপদেষ্টা জানান, দেশ এবং বিদেশের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ এই সময়ের মধ্যে দেশ গড়ার প্রত্যয়, তাদের পরিকল্পনা, প্রত্যাশা এবং ভাবনাচিন্তা জমা দিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারীরা এক মিনিটের রিল ভিডিওর মাধ্যমে অনলাইনে তা সাবমিট করতে পারবেন। রিলের কনটেন্ট হতে পারে স্যাটায়ার, গান, সংলাপ, ডকুমেন্টারি, অ্যানিমেশন, কিংবা কয়েকটি ছবি বা আর্টের সমন্বয়। ভিডিওর মাধ্যমে গঠনমূলক সমালোচনা, নতুন ভাবনা, বিস্তারিত পরিকল্পনা কিংবা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারবেন প্রতিযোগীরা।
মাহদী আমিন আরও বলেন, ‘অংশগ্রহণকারীদের জন্য ১১টি থিম আইডেনটিফাই করা হয়েছে, যা মূলত দেশ গড়ার পরিকল্পনার শীর্ষ কর্মসূচির তালিকার আলোকে তৈরি। “ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, পরিবেশ, ক্রীড়া, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মান, প্রবাসীদের জন্য কল্যাণ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ ও প্রধান টপিক হিসেবে আমি যেমন দেশ চাই।” প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি মানুষকে দেশ গড়ার মহাপরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করার সুযোগ করে দেওয়া এবং গণমানুষের ভাবনা ও পরিকল্পনাগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা।
ছয়টি ধাপের কথা উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, ‘দেশ গঠনে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার ভাবনা এক মিনিটের রিলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যেকোনো অংশগ্রহণকারী চাইলে তাঁদের ফেসবুক, ইউটিউব কিংবা টিকটক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিজের প্রোফাইল থেকে রিলটি পোস্ট করতে পারবেন। ক্যাপশনে বাংলাদেশ ফার্স্ট হ্যাশট্যাগটি ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) অফিশিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তৈরি করা ইভেন্টে গিয়ে তাঁদের পোস্টটি শেয়ার করতে হবে।’
দুটি ধাপে কনটেন্টগুলো মূল্যায়ন করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, রিল মূল্যায়ন করা হবে দুটি ধাপে। প্রথমত, ৩০ শতাংশ জনমতের ওপর ভিত্তি করে (সোশ্যাল মিডিয়াতে এনগেজমেন্ট) এবং দ্বিতীয়ত, ৭০ শতাংশ একটি জুরিবোর্ড দ্বারা যেটি অংশগ্রহণকারীদের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সৃজনশীলতার ও সামাজিক প্রভাবের ওপর নির্ভর করবে। কোনো প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি থাকলে হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে বলে জানায় তিনি।
মাহদী আমিন জানায়, এই কর্মসূচির সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মেধাভিত্তিক শীর্ষ ১০ জন বিজয়ীকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একান্ত আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে যে বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে চাওয়া হচ্ছে, সেখানে মানবাধিকার, বাক্স্বাধীনতা, আইনের অনুসরণ, সবার জন্য সমান সুযোগ থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সচিব ইসমাইল জবিউল্লাহ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. জিয়াউদ্দীন হায়দার, চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির বিশেষ সহকারী ড. সাইমুম পারভেজ এবং বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নিতেই ভারত ১৯৭১ সালে এ দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, ‘ভারত আমাদের স্বাধীনতা নয়, বরং পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আমাদের সহযোগিতা করেছিল।’
আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জামায়াত আয়োজিত ম্যারাথন-পরবর্তী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘ভারত আমাদের স্বাধীনতা নয়, বরং পাকিস্তানের সাথে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আমাদের সহযোগিতা করেছিল। তারা আমাদের দেশের স্বাধীনতার-সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে আওয়ামী-বাকশালীদের মাধ্যমে দেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল। কিন্তু আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে সে অবস্থার অবসান হয়েছে।’
গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী আমাদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী মনোভাব ও তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের কারণে আমরা বিজয়ের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি এবং আমাদের স্বাধীনতাও সুরক্ষিত হয়নি।’
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল যোগ করেন, ‘সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, পাক বাহিনী সেদিন আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ না ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিনায়ক জেনারেল এ জি ওসমানী ছিলেন অনুপস্থিত। কেন অনুপস্থিত ছিলেন সে প্রশ্নের আজও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই পাক বাহিনীর আত্মসমর্থন ভারতীয় বাহিনীর কাছে বিবেচনায় প্রতিবেশী দেশটি ১৬ ডিসেম্বরকে তাদের বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে। এর মাধ্যমে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করেছে।’
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি ফখরুদ্দীন মানিকের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, মোবারক হোসাইন প্রমুখ।
