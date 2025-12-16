Ajker Patrika

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় ফারুক (১৮) নামের এক তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে কাজলা নয়ানগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বাসিন্দা। তার বাবার নাম মো. আলম। তিনি বর্তমানে যাত্রাবাড়ীর নয়ানগর এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি পেশায় টাইলসের মিস্ত্রি ছিলেন।

ফারুককে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. সজিবসহ কয়েকজন জানান, তাঁরা সবাই একই এলাকায় থাকেন। ঘটনার সময় তাঁরা দেখতে পান, একদল কিশোর ফারুককে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবে হামলাকারীদের কাউকে তাঁরা চিনতে পারেননি বলে জানিয়েছেন সজিব। কী কারণে এই হামলা হয়েছে, সে বিষয়েও তাঁরা কিছু জানাতে পারেননি।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, নিহতের বুকের ডান পাশে ও কোমরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগযাত্রাবাড়ীজেলার খবর
