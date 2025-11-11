Ajker Patrika

আজহারীর বই নকল, স্বপ্রণোদিত হয়ে ডিবিকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৩
মিজানুর রহমান আজহারী। ছবি: সংগৃহীত
মিজানুর রহমান আজহারী। ছবি: সংগৃহীত

বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারীর ‘এক নজরে কুরআন’ বইটি নকল ও পাইরেটেড করে বাজারে সরবরাহ, বিক্রি ও অনলাইনে বিক্রির বিষয়টি তদন্ত করতে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই নির্দেশ দিয়েছেন।

একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। একই সঙ্গে এ বিষয়ে তদন্ত করে আগামী ১১ ডিসেম্বর প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, ১০ নভেম্বর আদালতে দায়ের করা এক মামলার শুনানি ও আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং টেলিভিশনে ‘চুরি বিদ্যা’ শিরোনামে প্রচারিত অনুষ্ঠানে আলেম মিজানুর রহমান আজহারীর রচিত বহুল প্রচারিত ‘এক নজরে কুরআন’ বইটি নকল করে ও পাইরেটেড করে বাজারে সরবরাহ, বিক্রয় ও অনলাইনে বিক্রয়ের অভিযোগ তোলা হয়। টিভি চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠানে বাইতুল মোকররম, পুরানা পল্টন, মিরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করে বেশ কিছু নকল ও পাইরেটেড বইয়ের কপি সংগ্রহ করা হয়। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী ও মামলার বাদী মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের প্রতিষ্ঠান বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স কর্তৃক বইটির নকল কপি করে বাজারে সরবরাহের দাবি করা হয়। যদিও সেই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তা স্বীকার করেননি। ১০ নভেম্বর আদেশে মামলা খারিজ করা হয়।

আদেশে আরও বলা হয়, মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারীর বহুল প্রচারিত বইটির নকল করে বাজারজাত করা বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ফৌজদারি অপরাধ। কপিরাইট আইন ও দণ্ডবিধির পৃথক ধারার আমলযোগ্য ও বিচারযোগ্য অপরাধ।

ময়মনসিংহে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার কাশিপুর গ্রামের ইয়াসিনের বাড়ির সামনে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে তারা মারা যায়। দুই শিশু হচ্ছে সামিয়া (৯) ও জিহাদ (৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, আজ দুপুরে কাশিপুর গ্রামের ইয়াসিনের বাড়ির সামনে পুকুরে গোসল করতে যায় সামিয়া ও জিহাদ। হঠাৎ আশপাশের লোকজন দুই শিশুকে পানিতে ভাসতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে ধোবাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত জিহাদের বাড়ি পার্শ্ববর্তী ফুলপুর উপজেলার খইছাপুর গ্রামে। সে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে পানিতে ডুবে মারা যায়।

ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার বলেন, ‘হাসপাতাল থেকে আমি খবরটি শুনেছি। তারা পানিতে পড়ে মারা যায়। লাশ বাড়িতে নিয়ে গেছে। আমি এলাকায় পুলিশ পাঠিয়েছি। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কোনো অজুহাতে লবণ আমদানি করতে দেওয়া হবে না: শিল্পসচিব

কক্সবাজার প্রতিনিধি
সভায় শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সভায় শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান বলেছেন, লবণশিল্পের আড়ালে কোনো অজুহাতে খাবার লবণ আমদানি করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিসিকের আয়োজনে স্থানীয় লবণ মিল মালিক ও চাষিদের সঙ্গে বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় শিল্প সচিব এসব কথা বলেন।

ওবায়দুর রহমান বলেন, দেশে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রান্তিক লবণচাষি ও মিলমালিকদের অধিকার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। সভায় অংশগ্রহণকারীরা মাঠপর্যায়ে লবণের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে মতামত তুলে ধরেছেন জানিয়ে শিল্পসচিব বলেন, উত্থাপিত প্রস্তাবনা সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে পর্যালোচনা করে লবণের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া কক্সবাজারে জমি পেলে লবণ সংরক্ষণাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিসিক চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিজামউদ্দিন আহমেদসহ সংশ্লিষ্টরা বক্তব্য দেন। সভায় বর্তমান লবণের মজুত, ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, লবণ মিলমালিক, প্রান্তিক চাষিদের সমস্যা ও লবণশিল্পের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশের একমাত্র লবণ উৎপাদনকেন্দ্র কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বাঁশখালী সমুদ্র উপকূল। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত লবণ উৎপাদনের মৌসুম ধরা হয়। এই সময়ে সাগরের লোনাপানি শুকিয়ে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ঈদগাঁও, সদর ও টেকনাফ এবং পাশের চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ার উপকূলে লবণ উৎপাদন করা হয়, যা থেকে পূরণ হয় দেশের সার্বিক লবণের চাহিদা।

ঢাকায় লোক সমাগমের প্রস্তুতি, সুবর্ণচরের আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
আওয়ামী লীগ নেতা আনিসুল হক। ছবি: সংগৃহীত
আওয়ামী লীগ নেতা আনিসুল হক। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপজেলা সহসভাপতি আনিসুল হক ওরফে জাহাঙ্গীরকে (৫৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আসামিকে নোয়াখালী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়। এর আগে গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চরবাটা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আনিসুল হক সুবর্ণচরের খাসেরহাট বাজারের একজন ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে সুবর্ণচরের চরবাটা এলাকা থেকে ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগ নেতা আনিসুল হককে গ্রেপ্তার করে চরজব্বর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারের ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর রাতেই ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খাসেরহাটের সব দোকানপাট বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে মাইকিং করা হয়।

চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া বলেন, ১৩ নভেম্বর ঘিরে ঢাকায় লোক সমাগমের প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ থাকায় আওয়ামী লীগ নেতা আনিসুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

পুড়ে অঙ্গার বাসচালক: তিন যুবক পেট্রল ঢেলে বাসে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আগুনে পুড়ে বাসচালক জুলহাসের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে পুড়ে বাসচালক জুলহাসের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় মাস্ক পরা তিন যুবক পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা আলম এশিয়া পরিবহনের একটি বাসে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। এতে বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক মো. জুলহাস মিয়া (৪০) পুড়ে অঙ্গার হয়ে যান। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার (এসপি) কাজী আখতার উল আলম এসব কথা জানান। এ ঘটনাকে আওয়ামী লীগের নাশকতামূলক কাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া বাসচালক জুলহাস ওই এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় ফুলবাড়িয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল আলিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেছেন।

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে এসপি কাজী আখতার উল আলম জানান, ঘটনার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বাসটিতে যাত্রী শাহিদ ইসলাম বাদশা (২০) ও তাঁর মা মোছা. শারমিন সুলতানা রুমকি (৪৫) অবস্থান করছিলেন। রাত বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা বাসের ভেতরে বসে ছিলেন। এই যাত্রীরা ভোরের আলোয় নিজ গন্তব্যে যেতে চেয়েছিলেন। এ সময় মাস্ক পরা অবস্থায় তিন যুবক এসে পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা আলম এশিয়া পরিবহনের বাসটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। ঘটনাটি টের পেয়ে বাসের গ্লাস ভেঙে শাহিদ ও তাঁর মা শারমিন বেরিয়ে আসেন। এ সময় বাস থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান শাহিদের মা। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। বাসে ঘুমিয়ে থাকা চালক জুলহাস মিয়া আগুনের কারণে বের হতে পারেননি। তিনি সেখানেই দগ্ধ হয়ে মারা যান।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নাশকতার উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে জানিয়ে এসপি বলেন, ‘ঘটনাস্থলে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে নাশকতাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আশা করছি, দ্রুত এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।’

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাসে হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকার বিষয়টি টের পেয়ে তাঁরা নেভানোর চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

ফুলবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ইয়াসিন ইকবাল বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। পরে বাসে তল্লাশি চালিয়ে সিটে পড়ে থাকা অগ্নিদগ্ধ একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।’

এদিকে ঘটনার সময় বাসটিতে থাকা যাত্রী শাহিদের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটিতে একাধিকবার ফোন করেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুকনুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। আসামিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার অভিযান চলমান রয়েছে।

ময়মনসিংহে বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিটে ঘুমানো চালক পুড়ে অঙ্গারময়মনসিংহে বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিটে ঘুমানো চালক পুড়ে অঙ্গার

জুলহাসের পরিবারে কান্নার রোল

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য জুলহাসকে হারিয়ে পাগলপ্রায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মা। তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই কারও।

জুলহাসের মা সাজেদা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে তো কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। তাহলে কী কারণে তাকে বাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো? আমার ছেলে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। তার তিন লাখ টাকা দেনা আছে। সে মাসে ১৫ হাজার টাকার কিস্তি চালায়। এক-দেড় বছর আগে ছেলেকে বিয়ে করিয়েছিলাম।’

জুলহাসের স্ত্রী জাকিয়া আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামীকে যারা মেরেছে, তাদের ফাঁসি চাই।’

বোন ময়না বেগম বলেন, ‘আমার ভাই সেই ছোট থেকে বাস চালায়। সে সপ্তাহে একবার করে বাড়িতে আসত। আবার চলে যেত। আমার ভাই বাসেই থাকত। আমার ছেলেমেয়ে, মা, আমি—সবাই তার টাকাতেই চলতাম। এখন আমরা কীভাবে চলব, কে আমাদের দেখবে। আমাদের দাবি, সরকার যেন আমাদের পরিবারের দায়িত্ব নেয়। সরকার দায়িত্ব না নিলে আমরা না খেয়ে মারা যাব।’

