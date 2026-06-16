এবার ব্যবসায়ী হত্যা মামলায়ও জামিন পেলেন আবুল বারকাত

২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় জামিন পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাত।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) মো. মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।
আদালত সূত্র জানায়, আবুল বারকাতের পক্ষে তাঁর আইনজীবী শাহিনুর ইসলাম জামিনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিনের এই আদেশ দেন। ঢাকা মহানগর অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন জামিন মঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আইনজীবীদের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা একটি মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছিলেন আবুল বারকাত। নতুন এই হত্যা মামলায় জামিন পাওয়ার পর তাঁর কারামুক্তিতে আর কোনো আইনি বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী।
মামলার নথিসূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে নিউমার্কেটের ১ নম্বর গেটের সামনে পুলিশ ও তৎকালীন সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ চলাকালে গুলিতে নিহত হন ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ। ওই ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করা হয়। নিহত ব্যবসায়ীর শ্যালক আব্দুর রহমান বাদী হয়ে ওই বছরের ২১ আগস্ট নিউমার্কেট থানায় মামলাটি করেন।
আদালত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এই মামলার মূল এজাহারে আবুল বারকাতের নাম ছিল না। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন করে দাবি করা হয়, আবুল বারকাতের নির্দেশেই ওই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং আন্দোলন দমাতে তিনি ছাত্রলীগ ও যুবলীগকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন।
এর আগে, গত রোববার (১৪ জুন) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম এই মামলায় আবুল বারকাতকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরদিন সোমবার তাঁর জামিন আবেদন করা হলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কামাল উদ্দীন তা নামঞ্জুর করেছিলেন। আজ পুনরায় আবেদনের পর তিনি জামিন পান।
অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে কারাবন্দী রয়েছেন। জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন এননটেক্স গ্রুপের নামে ২৯৭ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় আবুল বারকাতসহ ২৩ জনকে আসামি করা হয়।
এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ১০ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার পর হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দেন। রাষ্ট্রপক্ষ এই জামিনের বিরুদ্ধে আপিল করলে গত ২১ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন বহাল রাখেন।
আপিল বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী, ৭ জুন আদালতে পাসপোর্ট জমা দিয়ে জামিননামা দাখিল করেন আবুল বারকাত। ওই মামলায় জামিন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরপরই পুলিশ তাঁকে নিউমার্কেটের এই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেছিল।
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