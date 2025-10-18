Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

শাহজালাল বিমানবন্দরে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট, বিমানবাহিনীর দুটি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৫৮
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লেগেছে। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) আনুমানিক দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ও বিমানবাহিনীর দুটি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ করছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা কাওছার মাহমুদ।

খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিমানবন্দর ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে।

শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে, ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট কাজ করছে। ছবি: সংগৃহীত
শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে, ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট কাজ করছে। ছবি: সংগৃহীত

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, বিমানবন্দরের ভেতরে ৮ নম্বর গেটের কাছে স্কাই ক্যাপিটাল-এর অফিস ও ইম্পোর্ট কার্গো এরিয়ায় আগুন লেগেছে। দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট কাজ করছে।

শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে। ছবি: সংগৃহীত
শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে। ছবি: সংগৃহীত

আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, কার্গো সেকশনে আগুন নেভানোর কাজে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ সিভিল অ্যাভিয়েশনসহ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট।

শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে, ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট কাজ করছে। ছবি: সংগৃহীত
শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে, ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট কাজ করছে। ছবি: সংগৃহীত

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো আগুন লাগার কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে তদন্ত শুরু করেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সবাইকে নিরাপদ ও সচেতন থাকার অনুরোধ জানিয়েছে এবং জানিয়েছে যে, প্রাথমিক তদন্ত শেষে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

বিমানবন্দররাজধানীঅগ্নিকাণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

আজকের রাশিফল: প্রেমের সম্পর্কে গভীরতা বাড়বে, পকেটে আসবে টাকা

মা-বাবাকে খুন করে জেলে রাজু, অনিশ্চিত স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ

শাহজালাল বিমানবন্দরে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের ২৮টি ইউনিট, বিমানবাহিনীর দুটি

বিমান হামলায় নিহত তিন ক্রিকেটার, পাকিস্তানে খেলবে না আফগানিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ইবি অচল করার হুঁশিয়ারি শিবিরের

সাজিদ হত্যার দ্রুত বিচার না হলে ইবি অচল করার হুঁশিয়ারি শিবিরের

আগামী নির্বাচনকে হালকা করে দেখার সুযোগ নাই: বিএনপি নেতা দুলু

আগামী নির্বাচনকে হালকা করে দেখার সুযোগ নাই: বিএনপি নেতা দুলু

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ঢাকার একাধিক ফ্লাইট নামল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ঢাকার একাধিক ফ্লাইট নামল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

মিরসরাইয়ে পুলিশের অভিযানে ১৩ আসামি গ্রেপ্তার

মিরসরাইয়ে পুলিশের অভিযানে ১৩ আসামি গ্রেপ্তার