হাতিরঝিলে দুর্বৃত্তের গুলি ও অস্ত্রের কোপে দুজন আহত
রাজধানীর হাতিরঝিল বাগিচারটেক এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে সানাউল্লাহ গনি ওরফে বাবু (২৬) ও মো. শরিফুল (২৮) নামে দুই অটোরিকশা চালক আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
আহত বাবু ও তাঁর সঙ্গে থাকা পরিচিতরা জানান, তাঁরা বাগিচারটেকের একটি গ্যারেজের অটোরিকশা চালান। গ্যারেজের একটি গলির রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। তখন স্থানীয় সুজন গ্রুপের হাসিব, নুরু, হাসানসহ ১০-১২ জন মিলে আগ্নেয়াস্ত্র ও চাপাতি দিয়ে তার ওপর আক্রমণ করে। এতে বাবুর বুকের বাম পাশে ও ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। এ ছাড়া ডান হাতের তালু ও ডান পায়ের পাতায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।
বাবু আরও জানান, দীর্ঘদিন কাতারে ছিলেন তিনি। দেড় মাস আগেই দেশে আসেন। এরপর অটোরিকশা চালানো শুরু করেন। তার দাবি, যারা তার ওপর আক্রমণ করেছে, তাদের সঙ্গে তার কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। হামলা করে তার কাছ থেকে ২৬ হাজার টাকা ও দুটি ফোন ছিনিয়ে নিয়েছে।
একই ঘটনায় আহত শরিফুলের ডান পায়ের হাঁটুর নিচে কুপিয়ে জখম করেছে।
আহত বাবুর বাড়ি বরিশালের গৌরনদী উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম আব্দুল বারেক। আর শরিফের বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম বেল্লাল হোসেন। দুজনই বাগিচারটেক কাদেরের রিকশা গ্যারেজে থাকেন এবং অটোরিকশা চালান।
এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সেলিম হোসেন জানান, হাতিরঝিল এলাকা থেকে দুজন আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। এদের মধ্যে বাবু বুকের বাম পাশে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং শরীফুলের হাঁটুতে আঘাত রয়েছে। ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে তাদের চিকিৎসা চলছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, টোকাই সুজন গ্রুপের সদস্যরা তাঁকে কুপিয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
খবর পেয়ে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে গুলির দুটি খোসা ও একটি বুলেটের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. ইবনে মিজান বলেন, তাঁরা হাতিরঝিলে একজনকে কোপানোর ঘটনার কথা জানতে পেরেছেন। ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশের দল পাঠানো হয়।