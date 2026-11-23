নুরুল ইসলাম নাহিদের জামিন নামঞ্জুর
জুলাই আন্দোলনের সময় উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় হাফেজ মাওলানা সাদিকুল ইসলামের নিহতের ঘটনায় করা মামলায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সিলেট-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নুরুল ইসলাম নাহিদের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিফাতুল্লাহ তাঁর জামিন নামঞ্জুর করেন।
নুরুল ইসলাম নাহিদের পক্ষে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী সাথী সাহা। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে নাহিদকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে ১৮ নভেম্বর রাতে উত্তরার বাসা থেকে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে আটক করে পুলিশ। দিবাগত রাত ২টা ২০ মিনিটের দিকে আটকের পর ৮১ বছরের বৃদ্ধ সাবেক এই মন্ত্রীকে উত্তরা পশ্চিম থানায় সোপর্দ করা হয়। পরে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই বেলা ৩টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ৯ নম্বর সেক্টরের উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে রাস্তায় আন্দোলন করার সময় গুলিবিদ্ধ হন হাফেজ মাওলানা সাদিকুল ইসলাম। সাদিকুল ইসলাম পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন ও আন্দোলনকারীরা সাদিকুলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
এ ঘটনায় সাদিকুলের প্রতিবেশী চাচা আশরাফ সিদ্দিকী বাদী হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় হত্যা মামলা করেন।
নুরুল ইসলাম নাহিদ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তিনি সিলেট-৫ (বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এরপর টানা ১০ বছর শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।