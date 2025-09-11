Ajker Patrika
কুড়িলে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ। ছবি: সংগৃহীত
ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কুড়িলে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। তাঁদের বিক্ষোভ থামাতে একপর্যায়ে দুই দফায় কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে কুড়িল এলাকার সড়কে নামেন ওই পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এতে যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শ্যাওড়া (জোয়ার সাহারা) এলাকায় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের সরিয়ে দেয়। এরপর বিক্ষোভকারীরা কুড়িল-রামপুরা সড়কের দুই পাশ অবরোধ করলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফের কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার সোহেল রানা জানান, বিক্ষোভকারীদের সড়ক অবরোধের কারণে কুড়িল থেকে বাড্ডা এবং বাড্ডা থেকে কুড়িলমুখী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এয়ারপোর্ট রোডে উত্তরা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের যোগাযোগও ব্যাহত হয়। একপর্যায়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করলে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এরপর সব রুটে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

তিনি জানান, বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে কিছুদিন আগেও সড়ক অবরোধ করেছিল ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা। সেদিন তাঁদের আশ্বস্ত করার পর তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। তবে দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ আবার তাঁরা সড়ক অবরোধ করেন।

