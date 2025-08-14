Ajker Patrika
সিরাজদিখানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিরাজদিখান প্রতিনিধি
আব্দুল করিম। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুল করিম। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম আব্দুল করিম শেখ।

গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার চন্দনধুল গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আব্দুল করিম চন্দনধুল গ্রামের মৃত লেদু শেখের ছেলে।

এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বক্কর সিদ্দিক। তিনি জানান, থানা ভাঙচুরের ঘটনায় হওয়া মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ সিরাজদিখান
