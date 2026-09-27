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গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির আংশিক কমিটি গঠন

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির আংশিক কমিটি গঠন
নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক শাহিদ আলম ও সদস্যসচিব সোহেল সরদার। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আগামী ৬ মাসের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ১১ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে গোপালগঞ্জ জেলা এনসিপির আহ্বায়ক বাঁধন মিয়া, সদস্যসচিব ফেরদৌস আমিনা ও সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল মোল্লা শুভ যৌথভাবে এ কমিটির অনুমোদন দেন।

নবগঠিত এই কমিটিতে শাহিদ আলমকে আহ্বায়ক ও সোহেল সরদারকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোপালগঞ্জ জেলা এনসিপির আহ্বায়ক বাঁধন মিয়া জানান, জাতীয় নাগরিক পার্টিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা শাখার আংশিক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বাঁধন মিয়া আরও জানান, টুঙ্গিপাড়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক ভিত্তি জোরদার করতে গোপালগঞ্জ জেলার বাকি চারটি উপজেলায়ও একই প্রক্রিয়ায় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগটুঙ্গিপাড়াজেলার খবরবাংলাদেশের রাজনীতিএনসিপি
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