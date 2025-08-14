Ajker Patrika
দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ১৫
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার কানাইপুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দুজনের পরিচয় মিলেছে। নাম রঞ্জিত কুমার ও আতিয়ার রহমান। আহতদের মধ্যে গুরুতর সাতজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

হাইওয়ে করিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাউদ্দিন আহমেদ জানান, ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেসের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গাগামী ডিডি পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত ১০ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে এক নারীসহ তিনজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তিনি আরও জানান, দ্রুত উদ্ধারকাজ শেষ করে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

বিষয়:

ফরিদপুরঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনা
