সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার সাভারে একটি তৈরি পোশাক কারখানার ৬৮ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। তাদের দাবি, অবিলম্বে ছাঁটাই করা শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে, তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অনৈতিক সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।
দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনটি।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে এসব দাবি জানান প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা।
সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামরুল আহসান বলেন, ১২ আগস্ট রাত ৯টার দিকে সাভারে অ্যামট্রানেট লিমিটেড নামের একটি কারখানা থেকে প্রায় ৬৮ শ্রমিককে অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। বেতন না পাওয়া এই শ্রমিকদের হঠাৎ ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়। পরে শ্রমিকদের সাত কর্মদিবসের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও তা পরিশোধ করেনি কর্তৃপক্ষ।
সমাবেশে কারখানার মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন শ্রমিকনেতারা।
এ ঘটনায় সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে শ্রমিকনেতারা বলেন, চাকরি থেকে হঠাৎ ছাঁটাই করায় শ্রমিকদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে।
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম প্রমুখ।
