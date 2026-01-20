Ajker Patrika

জেল থেকে পলাতক আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩৫
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর রায়পুরায় আহমদুল কবির অপু (৪০) নামের জেল থেকে পলাতক এক আসামিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে রায়পুরা থানা-পুলিশ। নিহত অপু পাহাড় মরজাল গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে। অপু চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, সকালে উপজেলার মরজাল ইউনিয়নের পাহাড় মরজাল এলাকার একটি স মিল-সংলগ্ন রাস্তায় মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। নিহত অপু সন্ত্রাসী হিসেবে এলাকায় পরিচিত এবং দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন।

রায়পুরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হোসেন জানান, সকাল পৌনে ৯টার দিকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যানরসিংদীঢাকা বিভাগজেলার খবররায়পুরা
এলাকার খবর
