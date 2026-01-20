Ajker Patrika
ব্যাংক

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ১১
অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংটিতে এসএমই (স্মল বিজনেস) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার/সিনিয়র রিলেশনশিপ অফিসার, এসএমই (স্মল বিজনেস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে আগ্রহী ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৪ বছর হতে হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, কক্সবাজার।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
