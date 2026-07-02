কদমতলীতে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যাচেষ্টা, ‘স্যুটার মহিন’ গ্রেপ্তার

রাজধানীর কদমতলীতে লোহার ব্যবসায়ী হাসানকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার মামলার প্রধান আসামি সাজেদুর রহমান মহিন ওরফে ‘স্যুটার মহিন’কে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০।
আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তপন সরকার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
র্যাব জানায়, গত ১ জুলাই রাত সাড়ে ১০টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার কোন্ডা এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্যুটার মহিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি কদমতলী থানার ঢাকা ম্যাচ কলোনির বাসিন্দা। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৬ মে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটের দিকে কদমতলী থানার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঢাকা ম্যাচ রেললাইনের পাশের কাঁচা সড়কে ব্যবসায়ী হাসানের পথরোধ করেন মহিনসহ কয়েকজন। তাঁরা হাসানের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে মারধর করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ১৯ লাখ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত প্রাইভেটকারও ভাঙচুর করা হয়।
এ ঘটনায় পরদিন ৭ মে কদমতলী থানায় হত্যাচেষ্টা, মারধর, ভাঙচুর, চুরি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী হাসান।
র্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তার মহিন হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে অন্তত ছয়টি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তাঁকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ শহরের জামতলা এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরোনো সড়কে তোশকে মোড়ানো অবস্থায় মোতালেব হোসেন নামে এক ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মোতালেব লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার শিবপুর গ্রামের মৃত ছলেমান মিয়ার ছেলে।৮ মিনিট আগে
বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাস্টমসের অতিরিক্ত কমিশনার কামরুল হাসান। তিনি বলেন, দুবাই থেকে আসা বিমানের কার্গোহোল থেকে ১৬০টি সোনার বার জব্দ করা হয়েছে। সোনার চালানটির প্রকৃত বাহক বা এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।১৩ মিনিট আগে
নওগাঁর নিয়ামতপুরে সড়কের পাশ থেকে আক্তারুজ্জামান (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকায় বিষয়টি নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে উপজেলার শ্রীমন্তপুর ইউনিয়নের তেনাপীর-বটতলী সড়কের আইসাতলা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার পাশে মরদেহ...৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীর কাচিঝুলী এলাকায় এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার চার ঘণ্টা আগে একটি বহুতল ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তিশা সরকার (১৮) নামের এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকাল ৬টার দিকে নগরীর কাচিঝুলী মসজিদ রোড এলাকার ‘নাসা টাওয়ার’ নামক ভবনে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে