Ajker Patrika
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ঢাকা

বিমানের কার্গোহোল থেকে ৪৫ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার, কেউ আটক হয়নি

বিশেষ প্রতিনিধি ও  নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিমানের কার্গোহোল থেকে ৪৫ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার, কেউ আটক হয়নি
বিমানের ফ্লাইটের কার্গোহোল থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে ১৬০টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটের কার্গোহোল থেকে ১৬০টি সোনার বার উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস ও একটি গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ দল। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

শুল্ক গোয়েন্দাদের দাবি, উদ্ধার হওয়া সোনার মোট ওজন প্রায় ১৯ কেজি, যার বর্তমান বাজারমূল্যে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা।

কাস্টমস সূত্র জানায়, আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দুবাই থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-১৪৮ ফ্লাইট। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ফ্লাইটটিতে তল্লাশি চালায় শুল্ক গোয়েন্দাসহ গোয়েন্দাদের যৌথ দলটি। এ সময় বিমানের উড়োজাহাজটির কার্গোহোল (মালামাল বহনের অংশ) থেকে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা ১৬০টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাস্টমসের অতিরিক্ত কমিশনার কামরুল হাসান। তিনি বলেন, দুবাই থেকে আসা বিমানের কার্গোহোল থেকে ১৬০টি সোনার বার জব্দ করা হয়েছে। সোনার চালানটির প্রকৃত বাহক বা এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোনার চালানটি কীভাবে বিমানের কার্গোহোলে পৌঁছেছে এবং এর সঙ্গে কোনো সংঘবদ্ধ চোরাচালান চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সদুবাইশুল্কসোনাঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগোয়েন্দা সংস্থা
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