আশুলিয়ায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালাল দুর্বৃত্তরা

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় এক ব্যক্তিকে জিম্মি করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। তবে কোনো পক্ষের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে।
আজ শনিবার দুপুরে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার শরীফ মার্কেটের পঞ্চম তলায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, এক ব্যক্তিকে জিম্মি করে রাখার খবর পেয়ে আশুলিয়া থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুর্বৃত্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ৭ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। জবাবে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা কৌশলে পালিয়ে যায়।
আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জিম্মির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
তিস্তার পানি কমছে, কিন্তু কমছে না নদীপাড়ের মানুষের উৎকণ্ঠা। বরং পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় নতুন নতুন এলাকায় শুরু হয়েছে ভয়াবহ নদীভাঙন। স্থানীয়দের দাবি, জিও ব্যাগ ফেলে সাময়িকভাবে ভাঙন ঠেকানো গেলেও স্থায়ী সমাধান মিলবে না। তিস্তা খনন ছাড়া এই সংকটের কোনো বিকল্প নেই...৫ মিনিট আগে
গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে গোডাউন মোড় এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলেন আনোয়ারুল কবির। এ সময় কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে এসে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর ওপর হামলা চালায়। চায়নিজ কুড়াল দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ দেওয়া হয়।৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের এক স্টাফের বিরুদ্ধে বাবা-ছেলেকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ যাত্রী ও স্থানীয়রা ঢাকা থেকে খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেন প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।১৪ মিনিট আগে
বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধন ও কালো পতাকা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ঘোষিত কমিটিতে ‘গুপ্ত’, ‘হাইব্রিড’ এবং জামায়াতের সাবেক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।২০ মিনিট আগে