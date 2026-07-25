Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় নির্বাচনে হেরে অস্ত্র হাতে মহড়া, গ্রেপ্তার দলিল লেখক

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় নির্বাচনে হেরে অস্ত্র হাতে মহড়া, গ্রেপ্তার দলিল লেখক
অস্ত্র হাতে মহড়ায় দলিল লেখক মাসুদ পারভেজ রনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ধারালো অস্ত্র হাতে মহড়া দেওয়ার ঘটনায় দলিল লেখক মাসুদ পারভেজ রনিকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোর ৫টার দিকে শাজাহানপুর উপজেলার ডেমাজানী গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মাসুদ পারভেজ রনি বগুড়া শহরের নাটাইপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং বগুড়া সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক। বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বগুড়া জেলা দলিল লেখক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন রনি। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর বিকেলে তিনি একটি ধারালো অস্ত্র হাতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে মহড়া দেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

ডিবির ওসি ইকবাল বাহার জানান, বৃহস্পতিবার রাতেই রনির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। গতকাল শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়ে শাজাহানপুর উপজেলার ডেমাজানী গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নাটাইপাড়ার বাসা থেকে ২৭ ইঞ্চি লম্বা ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, গ্রেপ্তার রনি মাদকাসক্ত। বগুড়া সদর থানার এসআই আবু জাফর বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করেছেন।

বিষয়:

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