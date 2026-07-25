বগুড়ায় নির্বাচনে হেরে অস্ত্র হাতে মহড়া, গ্রেপ্তার দলিল লেখক

বগুড়া সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ধারালো অস্ত্র হাতে মহড়া দেওয়ার ঘটনায় দলিল লেখক মাসুদ পারভেজ রনিকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোর ৫টার দিকে শাজাহানপুর উপজেলার ডেমাজানী গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মাসুদ পারভেজ রনি বগুড়া শহরের নাটাইপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং বগুড়া সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক। বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বগুড়া জেলা দলিল লেখক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন রনি। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর বিকেলে তিনি একটি ধারালো অস্ত্র হাতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে মহড়া দেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।
ডিবির ওসি ইকবাল বাহার জানান, বৃহস্পতিবার রাতেই রনির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। গতকাল শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়ে শাজাহানপুর উপজেলার ডেমাজানী গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নাটাইপাড়ার বাসা থেকে ২৭ ইঞ্চি লম্বা ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে।
ওসি আরও জানান, গ্রেপ্তার রনি মাদকাসক্ত। বগুড়া সদর থানার এসআই আবু জাফর বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করেছেন।
২০২৩ সালের মে মাসে ওই জায়গায় শুরু হয় নতুন ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের কাজ। একই সঙ্গে সেতুর দুই পাশে মাটি রক্ষা এবং পাহাড়ি ঢলের ক্ষতি ঠেকাতে গাইডওয়াল নির্মাণও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুরো প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১ কোটি ৯৬ লাখ ৩৯ হাজার ৯৬৫ টাকা।৩০ মিনিট আগে
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