কুমিল্লা-৫ আসনে ৮০ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লা-৫ আসনে ৮০ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ
জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং ব্রাক্ষনপাড়া) আসনে মোট ১৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮০টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী জসিম উদ্দিন ধানের শীষ প্রতীকে ৮১,৩৭৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের ড. মোবারক হোসেন (জামায়াত) পেয়েছেন ৭২,৯৮০ ভোট। অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশিত হলে আসনের চূড়ান্ত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

