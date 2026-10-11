চৌদ্দগ্রামে গণপিটুনির শিকার যুবক, এলজি ও কার্তুজ উদ্ধারের দাবি পুলিশের

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মোহাম্মদ মনির (৩০) নামে এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় লোকজন। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি এলজি ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার (১১ অক্টোবর) সকালে উপজেলার আলকরা ইউনিয়নের নোয়াইজ্জা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আটক মনির একই ইউনিয়নের সোনাইছা গ্রামের মাহবুবুল হকের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবুল কালাম।
এসআই আবুল কালাম জানান, রোববার সকালে নোয়াইজ্জা গ্রামে স্থানীয় লোকজন মনিরকে মারধর করেন। পরে তাঁর কাছে একটি এলজি ও এক রাউন্ড কার্তুজ রয়েছে বলে পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে অস্ত্রসহ থানায় নিয়ে আসে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মনির প্রবাসে থাকাকালে নোয়াইজ্জা গ্রামের এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই সম্পর্কের সূত্র ধরে তিনি ওই নারীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি দেশে ফিরে ওই গ্রামে গেলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে মারধর করেন এবং পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে অস্ত্র ও কার্তুজসহ থানায় নিয়ে যায়।
এসআই আবুল কালাম আরও জানান, এ ঘটনায় মনিরের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে অবৈধ অস্ত্র আইনে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
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