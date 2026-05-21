Ajker Patrika
কুমিল্লা

শিক্ষার্থীদের ঈদযাত্রায় বিভাগীয় শহরে বাস দিচ্ছে কুবি প্রশাসন

কুবি প্রতিনিধি 
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বন্ধকালীন শিক্ষার্থীদের ঈদযাত্রার ভোগান্তি ও নিরাপত্তা বিবেচনায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) প্রশাসন নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে সাতটি বিভাগীয় শহরে বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুধবার (২০ মে) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলের সহকারী রেজিস্ট্রার মো. মোশারফ হোসেন ভূইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‘খুলনা, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম—এই সাতটি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় বাস দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে কোন বিভাগে কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে, তার তালিকা চাওয়া হয়েছে। আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) রাতেই বাস ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী নির্ধারিত বিভাগীয় শহরগুলোতে ঈদে যেতে আগ্রহী, তাঁদের আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) বেলা ১১টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে পরিবহন পুলে তথ্য জমা দিতে হবে।



কুমিল্লাশিক্ষার্থীচট্টগ্রাম বিভাগকুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ঈদুল আজহাঈদযাত্রা
