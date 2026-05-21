বগুড়ার ধুনটে ঝড়ের কবলে পড়ে নদীতে নিখোঁজ ১১, উদ্ধার ১০

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীতে নৌকা ডুবে অন্তত ১১ জন নিখোঁজ হন। পরে তাদের মধ্যে ১০ জনকেই জীবিত উদ্ধার করা হয়। একজন এখনো নিখোঁজ। আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ধুনটের বানিয়াজান এলাকায় ভান্ডাবাড়ী গ্রাম থেকে যমুনা নদীর ভেতরে বৈশাখীর চরে নৌকাযোগে ভুট্টা তুলতে গিয়েছিলেন ১০ জন নারী। নৌকায় একমাত্র পুরুষ লোকটি ছিলেন নৌকার মাঝি। ভুট্টা তুলে ফেরার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাটি। পরে ঝড়ের মধ্যেই নদীতে নিখোঁজ হন আরোহীরা।
আরও জানা গেছে, পরে আরোহীরা সাঁতার জানায় স্থানীয়রা নদী থেকে ১০ জনকে উদ্ধার করে। তাদের সহায়তা করে প্রশিক্ষিত ডুবুরিরা।
ধুনটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরিফুল্লাহ নিজামী জানান, ১১ জনের মধ্যে ১০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনো একজনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি জানান, নিখোঁজ একজনের সন্ধানে ডুবুরিরা তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে।
