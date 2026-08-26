Ajker Patrika
En
কুমিল্লা

চৌদ্দগ্রামে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক বিল্লাল হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ২৮
চৌদ্দগ্রামে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক বিল্লাল হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার
নিহত বিল্লাল হোসেন ও গ্রেপ্তার মোজাম্মেল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক বিল্লাল হোসেন হত্যা মামলার প্রধান আসামি মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র‍্যাব-৭-এর যৌথ দল। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রামের চাঁন্দগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ হোছাইন।

মোজাম্মেল হোসেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৪ জুলাই গজারিয়া গ্রামে রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে জয়নাল আবেদীনের পরিবারের সদস্যরা রাস্তার ওপর বাঁশের খুঁটি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। বিষয়টি জানতে পেরে বিল্লাল হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাধা সরাতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

বিল্লালের পরিবারের অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় মোজাম্মেল হোসেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিল্লাল হোসেনের মাথায় আঘাত করেন। গুরুতর আহত বিল্লালকে প্রথমে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে বিল্লালকে কুমিল্লা টাওয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ আগস্ট রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ হোছাইন বলেন, ‘চট্টগ্রামের চাঁন্দগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে হত্যামামলার আসামি মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

কুমিল্লাঅভিযানহত্যাসিএনজিমামলাগ্রেপ্তারচৌদ্দগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত