চৌদ্দগ্রামে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক বিল্লাল হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক বিল্লাল হোসেন হত্যা মামলার প্রধান আসামি মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র্যাব-৭-এর যৌথ দল। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রামের চাঁন্দগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ হোছাইন।
মোজাম্মেল হোসেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৪ জুলাই গজারিয়া গ্রামে রাস্তা নিয়ে বিরোধের জেরে জয়নাল আবেদীনের পরিবারের সদস্যরা রাস্তার ওপর বাঁশের খুঁটি দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। বিষয়টি জানতে পেরে বিল্লাল হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাধা সরাতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।
বিল্লালের পরিবারের অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় মোজাম্মেল হোসেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিল্লাল হোসেনের মাথায় আঘাত করেন। গুরুতর আহত বিল্লালকে প্রথমে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে বিল্লালকে কুমিল্লা টাওয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ আগস্ট রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।
চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ হোছাইন বলেন, ‘চট্টগ্রামের চাঁন্দগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে হত্যামামলার আসামি মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
গত ২৫ মে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলার রায়ে বিদিশাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিদিশাকে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে রায়ে বলা হয়।৫ মিনিট আগে
ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বক্তব্যকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ ও ‘দায়িত্বহীন’ বলে মন্তব্য করেছেন তেল-গ্যাস, খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ...১২ মিনিট আগে
যশোরের চৌগাছায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২৭১ বস্তায় ১৩ হাজার ৫৫০ কেজি সার জব্দ করা হয়। যা সরকারি ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত। এ ছাড়া আদালত অবৈধভাবে এই সার মজুত করার অপরাধে খাইরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা...২০ মিনিট আগে
সারের জন্য হাহাকার, এক ডিলারের দোকান থেকে আরেক ডিলারের দোকানে দৌড়াদৌড়ি, অতিরিক্ত দামে কৃষকের সার কিনতে বাধ্য হওয়ার ঘটনার মধ্যেই স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম জানালেন, দেশে সারের কোন সংকট নেই। বর্তমানে দায়িত্বে থাকা কোনো সার ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল হচ্ছে না বলেও জানান২৬ মিনিট আগে