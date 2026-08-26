Ajker Patrika
En
কুষ্টিয়া

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে খোকসায় ৫ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে খোকসায় ৫ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়
আজ সকালে গোসাইডাঙ্গী ঈদমাঠ থেকে ম্যারাথনের উদ্বোধন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমবাড়ীয়া ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এ আয়োজন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা, মাদক থেকে দূরে রাখা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার (২৬ আগস্ট) সকালে উপজেলার আমবাড়ীয়া ইউনিয়নের গোসাইডাঙ্গী ঈদমাঠ থেকে ম্যারাথনের উদ্বোধন করা হয়। পরে বিভিন্ন গ্রামীণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রতিযোগীরা আমবাড়ীয়া নতুন বাজারে গিয়ে দৌড় শেষ করেন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমবাড়ীয়া ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এ আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন বয়সী শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেন।

প্রায় ২০ মিনিটে পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন কুষ্টিয়া জেলা দলের অ্যাথলেট রোহান মণ্ডল। আর মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রতিযোগিতায় পঞ্চম হয়েছেন তুহিন হোসেন।

তুহিন হোসেন বলেন, ‘গ্রামে এমন দৌড় আগে কখনো হয়নি। সবার দেখাদেখি আমিও পাঁচ কিলোমিটার দৌড়েছি। সবার ছোট হলেও পঞ্চম হয়ে ভালো লাগছে।’

আজ সকালে গোসাইডাঙ্গী ঈদমাঠ থেকে ম্যারাথনের উদ্বোধন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমবাড়ীয়া ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এ আয়োজন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে গোসাইডাঙ্গী ঈদমাঠ থেকে ম্যারাথনের উদ্বোধন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমবাড়ীয়া ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এ আয়োজন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রথম হওয়া রোহান মণ্ডল বলেন, ‘অনেক কষ্ট করে প্রথম হয়েছি। প্রত্যন্ত গ্রামে এমন খেলার আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ। ফুটবল ও ক্রিকেটের পাশাপাশি আগামীতে সব ধরনের খেলাধুলার বড় আয়োজন করা উচিত।’

গোসাইডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘গ্রামের ছেলেরা এত সুন্দর আয়োজন করেছে, এটা আমাদের জন্য গর্বের। এ ধরনের খেলা নিয়মিত হলে তরুণরা খেলাধুলার দিকে ঝুঁকবে। এতে সমাজ থেকে মাদকসহ নানা ধরনের অপরাধ অনেকটাই কমানো সম্ভব।’

গোপকগ্রাম মডেল ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক মো. সুমন হোসেন বলেন, ‘প্রতিকূলতা পেরিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে এমন আয়োজন তরুণ সমাজের কাছে নতুন বার্তা দিয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনা ও সামাজিক সচেতনতা একসঙ্গে তুলে ধরার এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।’

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি হাফেজ মো. আব্দুল আলিম বলেন, ‘ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি তরুণদের রক্তদানে উৎসাহিত করতেই আমরা এ ম্যারাথনের আয়োজন করেছি। মানুষের ব্যাপক সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এমন আয়োজন করা হবে।’

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমবাড়ীয়া ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সভাপতি হাফেজ মো. আব্দুল আলিম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমবাড়ীয়া ইউনিয়ন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির আবু সায়েম মোল্লা, গোসাইডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সানাউল্লাহ, গোপকগ্রাম মডেল ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক মো. সুমন হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। পরে বিজয়ীদের হাতে নগদ অর্থ ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বিষয়:

খোকসাকুষ্টিয়াখুলনা বিভাগউপজেলাপবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত