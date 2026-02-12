Ajker Patrika
কুমিল্লা

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ৩৯
ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস
ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৩৩৯ ভোট। ফলে দাউদকান্দিতে ২৮ হাজার ৫৫ ভোটের উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন ড. মোশাররফ।

এই ফলাফলকে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা ‘গণরায়ের স্পষ্ট বার্তা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন পর জনগণ নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরে তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে বিপুল সমর্থনে নির্বাচিত করেছেন। দাউদকান্দির বিভিন্ন এলাকায় ফলাফল ঘোষণার পর দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে বিপুল উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই জয় শুধু একটি আসনের বিজয় নয়; বরং এটি এলাকার ভোটারদের আস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতিফলন। অভিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের প্রতি জনগণের সমর্থন আবারও প্রমাণিত হলো।

এদিকে বিজয়ের পর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, জনগণের এই রায় উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান। তিনি দাউদকান্দির সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিমুক্তিযোদ্ধাচট্টগ্রাম বিভাগদাউদকান্দিমেঘনাভোটজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
