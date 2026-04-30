কুমিল্লায় শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আদালতে উপস্থিত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ময়নাল হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ময়নাল হোসেন (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে কুমিল্লার শিশু ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক আবদুল হান্নান এ রায় ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) বদিউল আলম সুজন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, মামলায় ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও উপস্থাপিত প্রমাণ বিশ্লেষণ শেষে আদালত এ রায় প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ময়নাল হোসেন উপজেলার ভারেল্লা গ্রামের মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২১ সালে একই গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী উম্মে হাবিবা মীমকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ঘটনার পর মরদেহ গোপন করতে পলিথিনে মুড়িয়ে টয়লেটের ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়।

তদন্তে আরও জানা যায়, আসামিদের সঙ্গে ভুক্তভোগীর পরিবারের পূর্ব থেকে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ও মনোমালিন্য ছিল।

ঘটনার পর নিহত শিশুটির মা বাদী হয়ে বুড়িচং থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীকালে পুলিশ ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

এঁদের মধ্যে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিচার শিশু-কিশোর আইনে বিচারাধীন। অপর আসামি ময়নাল হোসেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

