দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ মাঠ: জলাবদ্ধতায় বন্ধ খেলাধুলা

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজের মাঠ অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজের মাঠটি বর্তমানে চরম অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। একসময় যেখানে শিক্ষার্থীদের কোলাহল, ফুটবল-ক্রিকেটের উচ্ছ্বাসে মুখর থাকত মাঠটি, আজ সেখানে শুধুই জমে থাকা পানি, কাদা আর দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ।

একসময় এই মাঠে অনুষ্ঠিত হতো কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তকলেজ ফুটবল-ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানসহ নানা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের আগমনে এই মাঠ ব্যবহৃত হতো হেলিপ্যাড হিসেবেও।

দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজের মাঠ অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বর্তমানে মাঠের এমন ভগ্নদশা দেখে হতাশ শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। মাঠটি মূল সড়কের তুলনায় নিচু এবং কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় সারা বছর পানি জমে থাকে। নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় ঘাস, চারদিকে ছড়িয়ে আছে আবর্জনা।

কলেজের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রাব্বি হোসেন হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ‘যে মাঠে একসময় বিকেলে খেলতাম, এখন সেখানে নামতে ভয় লাগে। চারপাশে কাদাপানি, দুর্গন্ধ। খেলাধুলা তো দূরের কথা, মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করাও কষ্টকর হয়ে পড়েছে।’

দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজের মাঠ অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষকদের মতে, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণে বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কোনো বড় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাচ্ছে না। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও সহশিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, দেবিদ্বার উপজেলার সবচেয়ে পুরোনো এই কলেজ শুধু শিক্ষার কেন্দ্র নয়, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও প্রাণকেন্দ্র। মাঠের এই করুণ অবস্থা কলেজের ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

দেবিদ্বার উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মো. ময়নাল হোসেন বলেন, ‘এ মাঠটি উপজেলা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্যও ব্যবহার করা যেত। কিন্তু সংস্কারের অভাবে এখন আমাদের বিকল্প মাঠ খুঁজতে হচ্ছে।’ তিনি মনে করেন, শিক্ষার্থী, স্থানীয় জনতা ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে মাঠটি আবারও প্রাণ ফিরে পেতে পারে।

সুজাত আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আহসান পারভেজ খোকন বলেন, ‘আমি এই কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছি। মাঠ সংস্কার, ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস সংস্কার, ড্রেনেজ উন্নয়ন, নতুন মিলনায়তন নির্মাণসহ কলেজকে আধুনিকায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাঠ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছি। আশা করছি, শিগগির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। মাঠ পরিদর্শন করে পৌরসভা এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।’

