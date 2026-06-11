Ajker Patrika
কুমিল্লা

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবশেষে ছেলের নতুন ভবনে ঠাঁই মায়ের

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবশেষে ছেলের নতুন ভবনে ঠাঁই মায়ের
ছামেনা খাতুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আলকরা ইউনিয়নের লক্ষীপুর গ্রামে উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শতবর্ষী মা ছামেনা খাতুনকে ছেলের নতুন দালান ঘরে তুলে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহাদাৎ হোসেনের হস্তক্ষেপে পুত্রবধূ রুমা বেগম তাঁকে ঘরে তুলে নেন।

এর আগে পুত্রবধূ রুমা বেগম শাশুড়ি ছামেনা খাতুনকে নতুন ভবন থেকে বের করে দেন। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে “ছেলের নতুন ভবনে ঠাঁই হলো না শতবর্ষী মায়ের” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি ইউএনওর দৃষ্টিগোচর হয়।

শাহাদাৎ হোসেন বলেন, “গণমাধ্যমে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আজ সকালে আমি আলকরা ইউনিয়ন প্যানেল চেয়ারম্যানকে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দিয়েছি।''

ছেলের নতুন ভবনে ঠাঁই হলো না শতবর্ষী মায়েরছেলের নতুন ভবনে ঠাঁই হলো না শতবর্ষী মায়ের

আলকরা ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আবুল বশর বলেন, “ইউএনও স্যার আমাকে শতবর্ষী ছামেনা খাতুনের বিষয়টি সমাধানের জন্য দায়িত্ব দেন। আমি ইউনিয়ন পরিষদের সব সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে লক্ষীপুর গ্রামে ঘটনাস্থলে আসি। সেখান থেকে ছামেনা খাতুনকে নিয়ে ছেলে ফয়েজ আহাম্মদের নতুন বিল্ডিং ঘরে নিয়ে যাই।”

আবুল বশর আরও বলেন, “এ সময়ে পুত্রবধূ রুমা বেগম আগের ঘটনার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন এবং অদূর ভবিষ্যতে ছামেনা খাতুনের সঙ্গে আর কোনো অন্যায় হবে না বলে লিখিত মুচলেকা দেন।”

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামজেলার খবরইউএনও
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