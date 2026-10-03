ব্রাহ্মণপাড়ায় পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হাসিবুল ইসলাম (৭) ওই গ্রামের ইছামুদ্দির বাড়ির মো. আবু কাউসারের ছেলে। জোনায়েদ হোসেন (৮) উপজেলার মালাপাড়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের মো. হালিম মিয়ার ছেলে। জোনায়েদ গোপালনগরে তাঁর খালু মনির হোসেনের কাছে থেকে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে স্বজনদের অগোচরে হাসিবুল ও জোনায়েদ বাড়ির পাশের পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে খেলতে খেলতে তারা পুকুরের কিছুটা গভীর অংশে চলে যায়। সেখানে পানিতে তলিয়ে যায় দুই শিশু।
পুকুরপাড়ে থাকা তাদের এক সহপাঠী বিষয়টি দেখতে পেয়ে বাড়িতে গিয়ে স্বজনদের খবর দেয়। পরে স্বজনেরা দ্রুত পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পানির নিচ থেকে দুই শিশুকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রেদোয়ান আহাম্মেদ হিমেল বলেন, দুই শিশুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।
ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন বলেন, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
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