Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কুমিল্লা

কুমিল্লায় র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র, মাদকসহ গ্রেপ্তার ২

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লায় অভিযান চালিয়ে পরোয়ানাভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে ২৫টি মামলা রয়েছে বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান, র‍্যাব-১১, সিপিসি-২, কুমিল্লার কোম্পানি অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম।

গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি হলেন মো. রিয়াদ হোসেন (২৯) ও তাঁর সহযোগী মো. মামুন মিয়া (২৯)।

র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রিয়াদ হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ২৫টি মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে—অস্ত্র, মাদক, চাঁদাবাজি, ডাকাতি এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অভিযোগ।

র‍্যাব-১১-এর কুমিল্লা কোম্পানির অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম বলেন, অস্ত্র ও মাদকবিরোধী চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে র‍্যাব-১১ নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কুমিল্লাঅভিযানর‍্যাবগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি