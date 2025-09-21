ছাত্র আন্দোলনে হামলা: কুবি কর্মচারী পরিষদের নেতা কারাগারে

কুবি প্রতিনিধি
ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) কর্মচারী জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার কুমিল্লার গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার জসিম উদ্দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখার প্লাম্বার ও বঙ্গবন্ধু কর্মচারী পরিষদের সভাপতি।
কোটবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির এসআই টিটু কুমার নাথ গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁকে বৈষম্যবিরোধী মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করার অভিযোগ ছিল এবং সে একটি মামলার ৮৪ নম্বরে তাঁর নাম রয়েছে।
এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, সে (জসিম উদ্দিন) একটি মামলার ৮৪ নম্বর আসামি। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) কর্মচারী জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার কুমিল্লার গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার জসিম উদ্দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখার প্লাম্বার ও বঙ্গবন্ধু কর্মচারী পরিষদের সভাপতি।
কোটবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির এসআই টিটু কুমার নাথ গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁকে বৈষম্যবিরোধী মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করার অভিযোগ ছিল এবং সে একটি মামলার ৮৪ নম্বরে তাঁর নাম রয়েছে।
এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, সে (জসিম উদ্দিন) একটি মামলার ৮৪ নম্বর আসামি। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ফরিদপুরের ভাঙ্গার সংসদীয় সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিক্ষোভ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন আন্দোলনকারীরা। হাইকোর্টে সীমানা-সংক্রান্ত রিট আবেদনের ওপর জারি করা রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই কর্মসূচি স্থগিত করেন। আজ রোববার বেলা দেড়টা থেকে ৩টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান১ মিনিট আগে
১০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম আকাশ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত নারীসহ চারজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।১৬ মিনিট আগে
রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে নারীকে গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে ব্যাগ ছিনতাই ও গুরুতর আহত করার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) বিশেষায়িত ইউনিট অর্গানাইজড ক্রাইম (দক্ষিণ)। সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর মিরপুর ত্রিশগণ গির্জা এলাকা থেকে রাজীব মাতুব্বর (৩৫) নামের এক যুবককে...২৩ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫-এর উপজেলা পর্যায়ের আন্তস্কুল ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুই বিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার দুলালপুর এসএমএন্ডকে উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে