ছাত্র আন্দোলনে হামলা: কুবি কর্মচারী পরিষদের নেতা কারাগারে

কুবি প্রতিনিধি 
জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
জসিম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) কর্মচারী জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার কুমিল্লার গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জসিম উদ্দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখার প্লাম্বার ও বঙ্গবন্ধু কর্মচারী পরিষদের সভাপতি।

কোটবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির এসআই টিটু কুমার নাথ গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁকে বৈষম্যবিরোধী মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গাবতলির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করার অভিযোগ ছিল এবং সে একটি মামলার ৮৪ নম্বরে তাঁর নাম রয়েছে।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, সে (জসিম উদ্দিন) একটি মামলার ৮৪ নম্বর আসামি। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগকুমিল্লা সদরকুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কুবিজেলার খবর
