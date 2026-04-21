কুমিল্লার লাকসামে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
নিহত স্কুলছাত্রী সিনথিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় সিনথিয়া উদ্দিন (১৫) নামে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সকালে পৌর ভবনের সামনে একটি বহুতল ভবনের ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সিনথিয়া লাকসাম পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। সে লালমাই উপজেলার সিংহরিয়া গ্রামের প্রবাসী সাহাব উদ্দিন ও কোমারডোগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খালেদা আক্তারের মেয়ে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সিনথিয়া তার মা ও দুই ভাইবোনের সঙ্গে থাকত। সোমবার সন্ধ্যায় পড়াশোনায় নিয়ে মায়ের সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটি হয়। পরে অভিমান করে নিজ কক্ষে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় সে।

পরদিন সকালে দীর্ঘ সময় দরজা বন্ধ থাকায় পরিবারের সদস্যরা ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কক্ষের দরজা ভেঙে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে। পরে তাকে লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানায়, মরদেহে কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লাকসাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাকসুদ আহম্মেদ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

