বন্যার্ত মানুষের পুনর্বাসনে মনোযোগ দেবে সরকার: প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম

ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে পুনর্বাসনে সরকার মনোযোগ দেবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
তিনি বলেছেন, ‘যাঁদের রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঘরবাড়ি মেরামত করা প্রয়োজন, গবাদিপশুর ক্ষতি, ফসলাদি নষ্ট হয়েছে, আমরা পুষিয়ে দিতে চাই। যাতে সবাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। এটি আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, এটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের অঙ্গীকার।’
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘মানুষ অনেক আস্থা নিয়ে তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। এই সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে, যে কারণে মুহূর্তে খাদ্যসামগ্রি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছি।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নে বুড়ির দোকান ও পহরচাঁদার বন্যাদুর্গত গ্রাম পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এরপর তিনি ৪০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রি বিতরণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান, পুলিশ সুপার সাজিদুর রহমান, চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন দেলোয়ার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুপায়ন দেব, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) দিলীপ দে প্রমুখ।
পাবনার ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহীর বানেশ্বর পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়কের সংস্কার ও প্রশস্তকরণ কাজ শেষ হওয়ার দুই বছরের মধ্যে ঈশ্বরদী অংশের বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরার পাশাপাশি গর্ত হয়ে দেবে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় সওজ অস্থায়ীভাবে বালু, ইট ও খোয়া ফেলে মেরামতের চেষ্টা করছে।২৮ মিনিট আগে
ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, চাঁদাবাজি ও টেলিফোনে হুমকির ঘটনা সারা দেশে এই শিল্পের জন্য গভীর নিরাপত্তা সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে বলে জানিয়েছে ইন্টারনেট সেবাদানকারীদের সংগঠন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)।৩২ মিনিট আগে
জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজশাহী থেকে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় সমঝোতার পর বাস ছাড়ে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ও টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধে এই অচলাবস্থা তৈরি হয়।৪২ মিনিট আগে
ঝালকাঠিতে কক্ষের ভেতর থেকে অন্তর দে (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবাবার দুপুরে ঝালকাঠি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁসারি পট্টি এলাকার নিজ বাসার দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে