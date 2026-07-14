বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্সের কমিটি বাতিল, প্রশাসক নিয়োগ

বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের মহাপরিচালক (প্রতিকল্প) আয়েশা আক্তার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই কমিটি বাতিল করা হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়, যেহেতু বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৬-২০২৮ নির্বাচন আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়নি। বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চলমান অস্থিরতা ও অসন্তোষ দূরীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বাণিজ্য বিধিমালা ২০২৫ ও সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির বর্তমান কমিটি বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (সার্বিক) বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করে এ মন্ত্রণালয়ে অবহিত করতে বলা হয়েছে।
গত ১৭ মে বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দ্বিবার্ষিক (২০২৬-২০২৮) নির্বাচনে সভাপতিসহ ১৫টি পদের সবাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ৯ জুলাই নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের ৫ দিনের মধ্যে কমিটি বাতিল করল মন্ত্রণালয়।
পাবনার ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহীর বানেশ্বর পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়কের সংস্কার ও প্রশস্তকরণ কাজ শেষ হওয়ার দুই বছরের মধ্যে ঈশ্বরদী অংশের বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরার পাশাপাশি গর্ত হয়ে দেবে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় সওজ অস্থায়ীভাবে বালু, ইট ও খোয়া ফেলে মেরামতের চেষ্টা করছে।২৮ মিনিট আগে
ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, চাঁদাবাজি ও টেলিফোনে হুমকির ঘটনা সারা দেশে এই শিল্পের জন্য গভীর নিরাপত্তা সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে বলে জানিয়েছে ইন্টারনেট সেবাদানকারীদের সংগঠন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)।৩২ মিনিট আগে
জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজশাহী থেকে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় সমঝোতার পর বাস ছাড়ে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ও টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধে এই অচলাবস্থা তৈরি হয়।৪২ মিনিট আগে
ঝালকাঠিতে কক্ষের ভেতর থেকে অন্তর দে (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবাবার দুপুরে ঝালকাঠি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁসারি পট্টি এলাকার নিজ বাসার দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে