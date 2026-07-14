Ajker Patrika
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বাগেরহাট

বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্সের কমিটি বাতিল, প্রশাসক নিয়োগ

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্সের কমিটি বাতিল, প্রশাসক নিয়োগ

বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের মহাপরিচালক (প্রতিকল্প) আয়েশা আক্তার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই কমিটি বাতিল করা হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, যেহেতু বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৬-২০২৮ নির্বাচন আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়নি। বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চলমান অস্থিরতা ও অসন্তোষ দূরীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বাণিজ্য বিধিমালা ২০২৫ ও সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির বর্তমান কমিটি বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (সার্বিক) বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করে এ মন্ত্রণালয়ে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

গত ১৭ মে বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দ্বিবার্ষিক (২০২৬-২০২৮) নির্বাচনে সভাপতিসহ ১৫টি পদের সবাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ৯ জুলাই নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের ৫ দিনের মধ্যে কমিটি বাতিল করল মন্ত্রণালয়।

বিষয়:

বাগেরহাটখুলনা বিভাগজেলার খবরসংগঠনবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
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