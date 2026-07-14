Ajker Patrika
En
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে নিবর ব্যাপারী (৭) নামে এক শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পুটিমারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিবর ওই গ্রামের আব্দুল্লাহ ব্যাপারীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল ওহাব প্রধান। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, দুপুরের পর নিরব অন্য শিশুদের সঙ্গে বাড়ির পাশে খেলছিল। খেলার এক পর্যায়ে দুই শিশু ডোবার পানিতে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা এক শিশুকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়ার পর ওই শিশুর জ্ঞান ফিরলে জানায়, তাঁর সঙ্গে নিরবও ডোবার পানিতে নেমেছিল। নিরব পানির নিচে ডুবে গেছে। পরে ডোবা থেকে নিরবের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

গাইবান্ধাপানিতে ডুবে মৃত্যুপলাশবাড়ীজেলার খবররংপুর বিভাগশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত