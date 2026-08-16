Ajker Patrika
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কক্সবাজার

কক্সবাজারে আগুনে পুড়ল এক বাড়িসহ চার গরু

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
কক্সবাজারে আগুনে পুড়ল এক বাড়িসহ চার গরু
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের পেকুয়ায় আগুনে একটি গোয়ালঘর পুড়ে চারটি গরু মারা গেছে। গোয়ালঘরটি ভস্মীভূত হওয়ার পাশাপাশি একটি বাড়িও পুড়ে গেছে। আগুন নেভাতে গিয়ে আবু বকর নামের একজন দগ্ধ হয়েছেন। আগুনে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বারবাকিয়া ইউনিয়নের ফাঁশিয়াখালী পশ্চিম কুতুবপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে বলে জানা গেছে।

আগুনে দগ্ধ আবু বকর (১৮) ওই গ্রামের আবু জাফরের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ফাঁশিয়াখালী পশ্চিম কুতুবপাড়া গ্রামের প্রবাসী আবু জাফরের বসতবাড়ি ও গোয়ালঘরে আগুন লাগে। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং বসতবাড়ি ও গোয়ালঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এতে গোয়ালঘরে থাকা চারটি গরু পুড়ে মারা গেছে এবং বসতঘরে থাকা আসবাবপত্র ও নগদ টাকা পুড়ে গেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ক্ষতিগ্রস্ত আবু জাফরের স্ত্রী জুবাইদা বেগম বলেন, ‘আমি পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি বাড়িতে আগুন জ্বলছে। এতে আমাদের ঘরে থাকা নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা, ধান ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। এ ছাড়া গোয়ালঘরে থাকা চারটি গরু মারা যাওয়ায় সব মিলিয়ে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’

পেকুয়া ফায়ার সার্ভিসের সাব-অফিসার শফিউল আলম বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। আগুনে বসতঘর, গবাদিপশু, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন মালামালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিষয়:

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