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টাঙ্গাইল

এসএসসি পাসের মিষ্টির টাকা নিয়ে সহপাঠীর ক্যানসার আক্রান্ত মায়ের পাশে একদল শিক্ষার্থী

সাইফুল ইসলাম সানি, সখীপুর (টাঙ্গাইল)
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ১৮
এসএসসি পাসের মিষ্টির টাকা নিয়ে সহপাঠীর ক্যানসার আক্রান্ত মায়ের পাশে একদল শিক্ষার্থী
ছবি: সংগৃহীত

ফলাফল ভালো হলেও টাঙ্গাইলের সখীপুরে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পাশের পর মিষ্টি খেয়ে আনন্দ উল্লাস করতে পারেনি। মানবতাবোধ আর বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁদেরকে উল্লাস করতে দেয়নি। মিষ্টি কেনার টাকা নিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাই সহপাঠীর ক্যান্সারাক্রান্ত মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে গেছে অকুণ্ঠ চিত্তে।

মিষ্টি কেনার জন্য জমানো টাকা আজ ক্যান্সারাক্রান্ত মায়ের চিকিৎসার জন্য তুলে দিল উপজেলার কালিদাস গ্রামের কলতান বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থীরা। মায়ের প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের স্বল্প সামর্থ্য নিয়েই তাঁদের এই এগিয়ে আসা আবারও প্রমাণ করেছে, আমাদের সন্তানেরা দুর্বার, তাঁদের ভালোবাসার শক্তি অপরিসীম।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের কয়েকদিন আগে কলতান বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থী নাঈম হাসানের মায়ের শরীরে ক্যান্সারের জীবাণু সনাক্ত হয়। এ রোগের চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল নাঈমের পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়ে। সংবাদটি কানে যেতেই নাঈমের সহপাঠীরা সিদ্ধান্ত নেয়- এবার এসএসসি পাশের আনন্দে মিষ্টিমুখ না করে অসুস্থ মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। পরে আজ রোববার তাঁরা নাঈমের দাদা আব্দুস সাত্তার সিকদারের হাতে ২০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ওই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও সহযোগিতা করেছেন।

এসএসসি পাশ করা শিক্ষার্থী ইমরান, জাহিদ ও আপন জানায়, পাশ করার আনন্দে মিষ্টিমুখ করার চেয়ে সহপাঠীর মায়ের পাশে দাঁড়াতে পেরেই বেশি ভালো লাগছে তাঁদের।

কলতান বিদ্যানিকেতনের কারিগরী ভোকেশনাল শাখা থেকে এ বছর এসএসসিতে জিপিএ ৪.৮২ পাওয়া নাইম সিকদার জানায়, ‘আমার মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া চাই। সেই সঙ্গে আমার মায়ের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমার সহপাঠী, শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।’

বিদ্যালয়ের পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম বাদল বলেন, ‘এ বছর পাশ করা শিক্ষার্থীরা ২০ হাজার টাকা আর অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকেরা ২০ হাজার টাকা দিয়েছে। মোট ৪০ হাজার টাকা নাঈমের মায়ের চিকিৎসার জন্য দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এমন মানবিক উদ্যোগ দেখে আমি সত্যি আপ্লুত হয়েছি।’

বিষয়:

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