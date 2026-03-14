Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজার সৈকতে ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার সৈকতে ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন
কক্সবাজার সৈকতে আজ শনিবার ভেসে আসা মৃত ডলফিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার সৈকতে বিশাল আকৃতির একটি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছে। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) বিকেলে সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্টে অর্ধগলিত অবস্থায় ইরাবতী প্রজাতির ডলফিনটি ভেসে আসে।

সৈকতের সি সেফ লাইফগার্ডের সুপারভাইজর মোহাম্মদ ওসমান গনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ইরাবতী প্রজাতির ডলফিনটি দৈর্ঘ্যে ছয় ফুটেরও বেশি।

কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা হাবিবুল্লাহ আজকের পত্রিকা বলেন, ‘খবর পেয়ে ডলফিনের মৃতদেহটি উদ্ধার করে বালিয়াড়িতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডলফিনটি প্রাকৃতিকভাবে কোনো নৌযানের আঘাতে মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।’

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

মধ্যপ্রাচ্যের পথে ২৫০০ মেরিন সেনা, স্থল অভিযানের ইঙ্গিত পেন্টাগনের

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব: জ্বালানির সংকটে আশার আলো দেখছে বাংলাদেশ

‘হরমুজ প্রণালি মুক্ত করতে’ ইরানের খারগ দ্বীপে রাতভর ভয়াবহ হামলা

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

গাইবান্ধায় পুলিশের জুয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল, তদন্ত কমিটি

গাইবান্ধায় পুলিশের জুয়া খেলার ভিডিও ভাইরাল, তদন্ত কমিটি

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

ট্রাম্পের অস্থির আচরণ, নেপথ্যে ইরান হামলার ফলাফল নিয়ে বিভক্ত হোয়াইট হাউস

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

‘মেয়েকে দাফন করে বাবা আসছেন জামাইয়ের কবর দেখতে’

‘মেয়েকে দাফন করে বাবা আসছেন জামাইয়ের কবর দেখতে’

ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

হাদি হত্যা: ফয়সালকে পালাতে ‘সাহায্যকারী’ ফিলিপ সাংমা পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার

হাদি হত্যা: ফয়সালকে পালাতে ‘সাহায্যকারী’ ফিলিপ সাংমা পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার

‘অল্প সময়ের মধ্যেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হবে’

‘অল্প সময়ের মধ্যেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু হবে’