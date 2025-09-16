Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

সাগরপথে মিয়ানমারে খাদ্যপণ্য পাচারকালে ট্রলারসহ গ্রেপ্তার ১১

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
নৌবাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজারের টেকনাফসংলগ্ন সাগরপথে মিয়ানমারে খাদ্যপণ্য পাচারের অভিযোগে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর এ কথা নিশ্চিত করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর রাতে উপজেলার সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপসংলগ্ন সাগর থেকে ট্রলারসহ ১১ জনকে আটক করে নৌবাহিনী। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ রেজা-উল-করিম শাম্মী এ কথা জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এফবি আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী-১ নামে ট্রলারটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ হাজার কেজি আলু, ৭৫০ কেজি রসুন, ২ হাজার ৫০০ কেজি ময়দা, ২ হাজার ৫০০ কেজি মসুর ডাল, ১৪ হাজার ৪০০ পিস কোমল পানীয় (টাইগার-স্পিড), ৬০০টি গ্যাস লাইটার, ৮০০ পিস শেভিং ব্লেড, ৩টি মোবাইল ফোন, ১টি বাইনোকুলার, ১টি কম্পাস এবং ৪০০ ফুট কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়।

টেকনাফ মডেল থানার ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর বলেন, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটককৃত পাচারকারী, ট্রলার ও মালামালসমূহ টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করে মামলা প্রক্রিয়াধীন। তবে গ্রেপ্তার আসামিদের আজ বিকেল কক্সবাজার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

