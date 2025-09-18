Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

উখিয়ায় বৈদ্যুতিক ফাঁদে বন্য হাতির মৃত্যু

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৩
উখিয়ায় বন্য হাতির মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা
উখিয়ায় বন্য হাতির মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় বৈদ্যুতিক ফাঁদে একটি বন্য হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার উপজেলার দোছড়ি এলাকায় ধানখেতের পাশে মৃত অবস্থায় হাতিটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা বন বিভাগকে খবর দেন। পরে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটি উদ্ধার করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বন বিভাগের উখিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মৃত পুরুষ হাতিটির বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। হাতিটির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধানখেতের বৈদ্যুতিক ফাঁদে হাতিটির মৃত্যু হতে পারে।

স্থানীয়দের বরাতে রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, হাতিটি উদ্ধারের পর বুধবার বিকেলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভেটেরিনারি সার্জনের মাধ্যমে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

দোছড়ি বনের পাশে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

বিষয়:

কক্সবাজারউখিয়াবন বিভাগবন্য হাতিমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

জাবেদ-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন

জাবেদ-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকে ছাড়িয়ে নিতে থানায় যুব জামায়াত নেতা

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকে ছাড়িয়ে নিতে থানায় যুব জামায়াত নেতা

ই-ভ্যালির রাসেল-শামীমার আরও এক মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড

ই-ভ্যালির রাসেল-শামীমার আরও এক মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড

এবার বাকৃবির গবেষণা খামারের ১৪টি ভেড়া উধাও

এবার বাকৃবির গবেষণা খামারের ১৪টি ভেড়া উধাও