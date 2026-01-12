Ajker Patrika

কুড়িল বিশ্বরোডে রেললাইন থেকে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় রেললাইন থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও পথাচারীদের ধারণা, ট্রেনের ধাক্কায় ওই যুবক মারা গেছেন। নিহত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক বেলা ১১টার দিকে ওই যুবককে মৃত ঘোষণা করেন।

যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. কায়েস আলী জানান, কুড়িল বিশ্বরোড বিআরটিসি বাস কাউন্টারের পেছন রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষের জটলা দেখতে পান তিনি। এগিয়ে গিয়ে দেখেন রেললাইনের পাশেই ওই যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। জানতে পারেন যে, ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছেন তিনি। এরপর তাঁরা কয়েকজন পথচারী মিলে ওই যুবককে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই যুবক মৃত বলে জানান। তবে স্থানীয় কেউই তাঁর পরিচয় জানাতে পারেনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগরেললাইনবিআরটিসিট্রেনঢাকামরদেহ
