নির্বাচনে সাড়ে ৫ লাখ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

গাজীপুর প্রতিনিধি
আজ সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে নবনিযুক্ত উপজেলা প্রশিক্ষক ও রিক্রুট সিপাহিদের (পুরুষ) মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, সারা দেশে মোট ৪২ হাজার ৭৬৬টি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটিতে ১৩ জন করে মোট ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯৫৮ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তায় অস্ত্রধারী সদস্য তিনজন (যার মধ্যে একজন সার্বক্ষণিকভাবে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে থাকবেন), অস্ত্রবিহীন পুরুষ সদস্য ছয়জন, অস্ত্রবিহীন নারী সদস্য চারজন। এ ছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সারা দেশে ১ হাজার ১৯১টি আনসার ব্যাটালিয়ন টিম মোতায়েন থাকবে। প্রতি টিমে ১০ জন করে মোট ১১ হাজার ৯১০ জন সদস্য কাজ করবেন।

উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গত বছরের আগস্ট মাস থেকেই সমন্বিত প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বাহিনীটি। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী ইতিমধ্যে ২ লাখ ৫৫ হাজার ভিডিপি সদস্য এবং ৩ হাজারেরও বেশি ব্যাটালিয়ন সদস্যকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি কোনো রাজনৈতিক দলের বাহিনী নয়। আপনারা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারী। কোনো ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ বা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করলে তা রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করবে।’

আনসার সদস্যরা তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা ও উদ্ধার তৎপরতার কসরত প্রদর্শন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
তিনি বলেন, দুর্নীতি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। সাহস মানে কেবল বিপদের মুখে দাঁড়ানো নয়, বরং অন্যায় আদেশকে ‘না’ বলা এবং মজলুমের পক্ষে দাঁড়িয়ে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করাই প্রকৃত সাহসিকতা।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আব্দুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। কুচকাওয়াজ শেষে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য চারজন প্রশিক্ষণার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সবশেষে আনসার সদস্যরা তাঁদের শারীরিক সক্ষমতা ও উদ্ধার তৎপরতার কসরত প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলম হোসেন, সফিপুর আনসার একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট নুরুল আফছার ও পুলিশ সুপার শরিফ উদ্দীনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতিগাজীপুরঢাকা বিভাগগাজীপুর সদরনির্বাচনআনসারউপদেষ্টাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
